Ariel Barreiros: “la trova es para los jóvenes”

Para Ariel Barreiro, la trova debería ser la música de los universitarios, “cosa que se ha perdido mucho. La trova se fue de las universidades o los universitarios se fueron de la trova por causas que no nos vamos a poner a discutir ahora. Si no pensamos que la trova es para los jóvenes, entonces para qué es esta cosa que estamos haciendo. Si la canción trata de poetizar, vender, de ser valiente, eso es para los jóvenes”.

Este compositor, quien nunca se ha marchado de Aguada de Pasajeros, destaca tanto por el dominio de la guitarra como por letras cargadas de lirismo en cada una de sus composiciones. Incluso, alude a César Vallejo en la canción Ágape, donde hace coincidir el primer verso de su tema con los del peruano en un texto de igual nombre.

Hoy no me vino nadie a preguntar. /Cómo seguí del frío./Hoy no me envenenaron a ningún animal, en ningún lado. /Hoy no me toca herida. /Ni cometa, ni aplauso, ni regaño, ni flor. /Ni estas asmas que me entran, /Cuando tú te me espantas, corazón.