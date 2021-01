Aquí el Pueblo: incidencia de la COVID-19 y las ruedas transportistas

El programa radial Aquí el Pueblo, conducido por las máximas autoridades partidista y de Gobierno en Cienfuegos, centró su atención en dos temas esenciales: la incidencia de la Covid-19 en la provincia y por dónde andan las ruedas transportistas tras el reordenamiento económico vigente en Cuba desde inicio de este mes.

Las dos horas del espacio fueron divididas para tramitar ambas temáticas. En los primeros 60 minutos hubo una actualización sobre la situación epidemiológica del territorio cienfueguero a 311 días del primer confirmado acá, al centro sur de la Isla.

“Desde inicio del 2021 hasta la fecha se han generado mil 389 estados de opinión relacionados con el virus en la provincia, de ellos 256 favorables, 609 manifiestan dudas y preocupaciones, y 59 muestran insatisfacciones (…) Hay criterios de que se está manipulando la información desde Salud Pública para mantener una imagen en el país. Creo que hemos sido muy transparente con el pueblo desde el primer día. Si algo nos ha caracterizado ha sido la responsabilidad con que se ha actuado, la información oportuna (…) Se habla de PCR pendientes, de viajeros que no se visitaron…”, dijo puntualmente Félix Duarte Ortega, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, a inicios del intercambio radial con el pueblo.

Una actualización minuciosa realizó posteriormente el Dr. Salvador Tamayo Muñiz, director provincial de Salud, de la cual se deriva el trabajo sostenido que se hace acá para cortarle las alas a un virus que ya roba millones de muerte a nivel mundial.

“La epidemia ha tenido tres momentos en Cienfuegos, el primero descansa en la introducción del coronavirus que fue una época de baja incidencia con solo 26 casos, tuvo un despliegue multisectorial importante y la pasamos exitosamente (…) Hay una segunda etapa que estuvo marcada por la decisión de entrada de viajeros internacionales al país, con una alta representación de cubanos americanos acá, ello provocó una nueva ola del coronavirus que estaba ya casi neutralizado. Tuvo un clímax en las celebraciones de fin año (…)

“La tercera etapa ha estado matizada por la dispersión de contagios que provocaron estos viajeros en la provincia (…) Hoy estamos enfrentado una transmisión autóctona limitada, aunque estamos en la fase I de recuperación de la COVID-19, y no se da de igual manera en toda la provincia. Es el municipio de Cienfuegos el que nos da elementos para pensar en ello y decirlo así (…) ha sido controlada por las medidas sanitarias y nos hemos adelantado a la amenaza epidémica”, agregó Tamayo Muñiz.

Más del 40 por ciento de la incidencia de casos positivos que ha tenido Cienfuegos desde inicios de la epidemia, en marzo del 2020, se han registrado en los últimos quince días de enero. La provincia tiene un acumulado de 490 positivos al cierre del 29 de enero y a diario se procesan una cifra superior a las 200 muestras provenientes de aquí.

“Tuvimos afectaciones con los PCR, por un problema de capacidad de los laboratorios del país y de déficit de reactivos ante la situación de rebrote. Se analizan más de 14 mil muestras en 24 horas y eso lleva financiamiento, quién no comprende eso (…) Hoy están listas mil 300 camas para asumir el riesgo de la situación epidémica, no se han dejado de hacer cosas grandes por la seguridad del pueblo”, reconoció Duarte Ortega, miembro del Comité Central del Partido Comunista en Cuba.

Por su parte, autoridades sanitarias de la provincia precisaron que en la actualidad se incrementan significativamente (más de 600) los PCR en la búsqueda de asintomáticos que pudieran estar en la población sin ser captados por el sistema de salud.

El Centro Especializado Ambulatorio (CEA) funciona como el epicentro de un complejo hospitalario a la cual se le anclaron otras instituciones, entre ellas, la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE), la villa Perlazúcar y la Escuela de Arte Benny Moré.

Según dijo, Tamayo Muñiz, se han tenido casos graves, críticos y fallecidos. “El Dr. Rubis Monzón, en estado crítico estable, se trasladó al Hospital Militar de Villa Clara, para garantizar una ventilación mecánica más experta.

“En los próximos días de mantenerse la situación así de compleja es posible que entremos en una cuarta etapa que puede ser más larga en el tiempo y con una incidencia desgranada de casos. Ello depende de la eficacia de las medidas que se han tomado con antelación”, agregó la máxima autoridad de Salud Pública.

La sostenibilidad en el tiempo de la pesquisa activa, el cumplimiento del aislamiento domiciliario, la oportuna visión de ingresar a todo viajero residente en Cuba después de su retorno, así como el ingreso de los contactos confirmados y el uso de test antígenos para una evaluación prematura de sospechosos, son algunas de las medidas que permitirán mitigar el contagio y trascender exitosamente la actual etapa de la Covid-19 en el territorio cienfueguero.

Una buenísima noticia trascendió en el programa radial y es la inauguración inmediata del nuevo Laboratorio de Biología Molecular que tendrá la provincia con una tecnología avanzada y un personal capacitado en las mejores instalaciones de su tipo en Cuba.

En los minutos finales de estos primeros 60 minutos del programa se conoció, además, que las escuelas del municipio de Cienfuegos seguirán cerradas durante la próxima semana, de igual modo en la actualidad se valora el escenario epidemiológico de Lajas que de complicarse mucho más también detendrá temporalmente el curso escolar.

Varios radioyentes, a través de llamadas telefónicas, insistieron en que siguen los niños jugando en las calles, incumpliendo con lo establecido y se preguntan dónde están los padres a esa hora. De igual manera abundan aglomeraciones en las afueras de las tiendas, algo que ante la crisis económica y el desabastecimiento actual no cesarán, pero pueden gestionarse mejor si se cumpliera el distanciamiento social y el orden de manera general.

LAS RUEDAS DEL TRANSPORTE EN TIEMPOS DE ORDENAMIENTO

Las serias afectaciones de combustible que ha tenido la provincia desde inicios de año han limitado la disponibilidad del transporte público. Hoy, tras el retorno a la fase I de recuperación de la COVID-19, están paralizadas temporalmente las prestaciones de los Medibus (excepto el de Santa Clara y La Habana), el intermunicipal, el interprovincial, el rural y el urbano, así como la transportación por ferrocarril. No así los cinco puntos de embarques de salida de la ciudad.

Desde inicio de año se comenzó a aplicar las nuevas tarifas al sector según el tipo de prestación que realiza cada ruta y de acuerdo a las legislaciones vigentes para el Ministerio del Transporte. “Hemos recalculado algunos precios a partir de insatisfacciones en el pueblo (…) El servicio urbano empezó a dos pesos y se rectificó luego a un peso, y el rutero que era a 5 pesos hoy está a tres. En los puntos de embarque también se reajustaron: dentro del municipio a un peso igual que el urbano”, afirmó Roberto Fabelo Martínez, director Provincial del sector.

Contrasta con esa opinión la de Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, al significar que es raro en el punto de embarque donde no se les cobré cinco pesos a los usuarios. “Hay lugares donde se violan los precios y muchos transportistas privados están violando lo establecido. Si no cumplen habrá que quitarle las licencias (…) Hoy el tema de las tarifas en el sector no anda bien y quien lo sufre es el pueblo”.

Las mayores incidencias de irregularidades en los precios descansan en los cocheros, los llamados triciclos, las máquinas particulares y en servicio urbano.

Sobre ello la llamada telefónica de una madre fue ejemplificante: “Debo llevar a mi hijo tres veces por semana a la consulta de quemado para curarlo y como no hay guaguas tengo que alquilar siempre un motor de los amarrillos a 40 pesos para allá y otros 40 pesos para acá. Mientras que los taxis particulares me cobran 60 pesos en cada vuelta (…) No es un día, sino tres a la semana y es para ir al médico… ¿quién sigue esa rima?”.

Próximamente nuevas disposiciones legales se pondrán en vigencia en Cuba donde quedan explícito multas mínimas de 2 mil 500 pesos para quienes modifiquen tarifas a su conveniencia, acaparen mercancías en los establecimientos estatales y revendedores en sentido general.

Transcendió en estos 60 minutos dedicados al tema transporte los números telefónicos para que las personas puedan tramitar sus quejas respecto a los servicios de Taxis Cuba: 43520150 y 43 517371, pues sin una queja formal que incluye el número de la chapa no se puede actuar ante una irregularidad.

El próximo programa tendrá un tema importante en la mesa: la tarea ordenamiento y su impacto en Cienfuegos.