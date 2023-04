Aquí el pueblo le toma el pulso a la producción de alimentos en Cienfuegos

Un tema tan candente y sensible como la producción de alimentos por parte de las bases productivas del sistema de la Agricultura y del Grupo Empresarial AzCuba, en el terrirrorio, acaparó la atención del programa radial Aquí el pueblo, conducido por la miembro del Buró Provincial del Partido, Misleydi Valladares González, y Alexánder Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos.

Las insatisfacciones más recurrentes, a través de las llamadas de los radioyentes y criterios de la población en general, fueron el desabastecimiento de placitas, mercados agropecuarios y casillas, así como los altos precios de los productos del agro, en contraste con el área de tierras sin cultivar a todo lo largo y ancho de esta porción del centro sur de Cuba, según sus apreciaciones.

Justo, en esa misma cuerda Osvaldo Surí González, coordinador de programas del gobierno provincial, reflexionó en que actualmente existen unas 10 mil 900 hectáreas ociosas a merced de solicitudes para explotar en usufructo, con los niveles más altos en los municipios de Aguada, Rodas y Cumanayagua.

El funcionario explicó, además, que apenas 29 organismos cuentan con autoconsumos estatales, uno de los requesitos planteados en la Ley de Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional (SAEN), legislación un tanto desconocida por parte de los productores agropecuarios. “Solo con el incremento de las ofertas podrían abaratarse los precios”, sentenció Surí González.

Corona Quintero, por su parte, señaló que debe prestarse especial atención al uso de la tierra, como principal recurso a explotar. En tal sentido insistió en acercar los polos productivos a la concentraciones de poblaciones en comunidades, pueblos y ciudades.

“Si bien la sequía ha tenido un impacto considerable en la agricultura, comentó el Gobernador, no ha existido un uso eficiente de las máquinas de riego, como tampoco se ha aprovechado el potencial que representa para los diferentes cultivos las aguas del canal magistral Paso Bonito-Cruces, infraestructura hidráulica que se extiende a lo largo de cinco municipios”.

Directivos de la empresas agropecuarias más importantes de la provincia ofrecieron destalles de las principales estrategias en cuanto a la preparación de tierras y el sellaje de las mismas, a fin de dar respuesta a la campaña de primavera en reglones fundamentales como las viandas, granos y hortalizas, así como las intenciones de incrementar la producción de alimento animal.

Según trascendió en el espacio radiofónico, se experimenta con buen acierto en la granja San Lino, de Rodas, en el uso de un semen importado con vista a mejorar la genética de la ganadería en toda la provincia, en especial en el logro de ejemplares vacunos con un alto potencial lechero.

A modo de preámbulo en los razonamientos y explicaciones, Misleydi Vallares González dijo que se impone que los gobiernos municipales y sus estructuras asuman los lineamientos y normativas de la Ley de Seguridad Alimentaria y Eduación Nutricional, en cuanto a su instrumentación, por lo que representa la misma para la alimentación del pueblo y de seguridad nacional.

A propósito del tema se escucharon las experiencias de algunos terrirorios y el modo en que han ido encausando los programas de autoabastecimiento territorial, incluyendo la participación popular a través del movimiento promovido por los CDR “Cultiva tu pedacito”, con el aprovechamiento de huertos familiares, parcelas y patios.

Acerca de la participación en este importante empeño con vista al incremento de la producción de alimentos, Ricardo Placeres Parodi, director del Grupo de Coordinación y Supervisión Técnica de AzCuba en la provincia, inició su intervención reconociendo que aun no se aprovechan eficientemente las áreas, ni en caña, ni en los cultivos varios en las cinco empresas agroindustriales azucareras con que cuenta el sector.

No obstante, al decir del directivo, no están cruzados de brazos y se trabaja intensamente en el fomento de un grupo de renglones agrícolas como la yuca, plátano, frijol y maíz, cuyo destino no solo va dirigido al autoconsumo de los comedores obreros azucareros, si no también están comprometidos con la población donde están enclavadas esas fincas y granjas. Similar intención se palpa con el desarrollo de minindustrias y guaraperas.

En el caso de la garantía de la proteína animal, Placeres Parodi se refirió al aseguramiento de la materia prima, fundamentalmente yuca y maíz además de los derivados del azúcar, componentes esenciales a utilizar en la fabricación de pienso criollo para el sustento y aumento de la masa ganadera de los 45 módulos pecuarios con que cuenta el organismo en Cienfuegos.

Sobre la comercialización de la recién concluida cosecha de la papa, el director general de la Empresa Provincial de Acopio, Rubén Pérez García, explicó que la recogida del tubérculo había sido en solo 25 días, lo que requirió de un esfuerzo extraordinario para su distribución. Aclaró que el consumo debió haber sido de unas 8 libras per cápita, pero en el municipio cabecera unos 16 consumidores se quedaron sin la tercera vuelta. Ante tal situación, Corona Quintero orientó cubrir cuanto antes ese déficit y entregar la cuota pendiente.

Los radioescuchas también tuvieron la oportunidad de conocer mediante el espacio radial del Partido, algunas de las perspectivas para incrementar la producción agropecuaria en las ramas de la acuicultura, con la siembra de alevines en 36 espejos de agua, y el desarrollo de gallinas semirrústicas con el objetivo de fomentar la disponibilidad de huevos con acertadas experiencia en el Plan Turquino. En tanto, el extensionista de avanzada Frank Becerra abundó en su experiencia sobre la contribución de una semilla de arroz de alta calidad y un gran potencial genético y productivo.

Mariela Díaz Chávez, delegada provincial de la Agricultura, calificó de muy positivo la cierta estabilidad de la fuerza laboral en el sector, sin embargo aún los niveles de producción no satisfacen las necesidades del pueblo, incluso hoy por hoy el per cápita previsto de las 30 libras de viandas, granos, vegetales y frutas resulta insuficiente, por lo que se requiere modificar ese indicador, vaticinó la dirigente.

La titular de la Agricultura en Cienfuegos, le confirió vital importancia a la contratación y concertación de las producciones agrícolas, los que deben realizarse con objetividad de acuerdo a las fichas de costo, mecanismos organizativos que también podrían incidir en la regulación de los precios. Finalmente pidió confianza y auguró que las estrategias trazadas darán su fruto.

Al cierre del programa radial, Valladares González aprovechó para convocar a los cienfuegueros a participar con entusiasmo, alegría y colorido este Primero de Mayo en plazas, parques y cuanto espacio se organice para la celebración. Recordó que el quinto mes del año es pródigo en fechas históricas y mencionó en particular el 17, Día del Campesino, precisamente una fuerza que contribuye de forma decisiva a la alimentación del pueblo.