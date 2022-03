Apreciaciones demográficas al orden del día en Cienfuegos

Este fin de semana estuvo en Cienfuegos Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana, acompañado también por Iliana Benítez Jiménez, Dra. en Sociología en esa institución, para, de manera puntual, discutir y presentar acá los temas de la propuesta de actualización de la política a la atención de la dinámica demográfica, que ejecutará nuestro país en días venideros.

La proposición parte del Lineamiento 90 del 8vo Congreso del Partido, y tiene entre sus pilastras, la continuidad de la implementación gradual en todos los sectores sociales, de medidas para atender el envejecimiento poblacional, la estimulación de la fecundidad, el fomento de la participación de los adultos mayores en las tareas económicas y sociales del país, que tributen a un envejecimiento productivo y activo, entre otros puntos de interés.

“Hemos identificado 20 desafíos principales en las cuestiones de fecundidad, mortalidad y migraciones internas e internacionales; última esfera de análisis que antes no teníamos. Este fue incorporado como un objetivo de trabajo nuevo a raíz de la COVID-19, cuyos resultados tendrán que concretarse en acciones, buscando con ello reducir el flujo del éxodo definitivo, lograr mayor circularidad, retorno y control de la emigración interna en la nación”, afirmó Aja Díaz durante la cita efectuada en el Palacio de Gobierno, frente a un grupo de personalidades vinculadas a los estudios sociológicos de la Universidad de Cienfuegos y de Ciencias Médicas acá.

Esta provincia −que no está divorciada de los trances que enfrentan otras en cuanto a cifras deprimidas−, tiene un comportamiento de indicadores demográficos propios de naciones desarrolladas, con rasgos de economía de una subdesarrollada, menciónese en primer término, los bajos niveles de fecundidad.

Otro eslabón negativo de Cienfuegos expuesto allí fueron los índices ocupacionales en las casas de abuelos. “El reordenamiento y la Covid-19 impactaron negativamente en nuestros números. Los 792 pesos per cápita de ingreso de los beneficiados en estos lugares −aun cuando todos están certificados−, el buen confort y los servicios, no han logrado aumentar los dígitos. Con 32 casas de abuelos disponibles no se llega hoy al 50 por ciento de la cobertura”, afirmó Mileysi Águila Rodríguez, de la Dirección Provincial de Salud Pública.

Por otra parte, el tema migratorio centró buena parte del debate, sobre el cual se habló del grupo temporal de trabajo a nivel de país, dirigido por Salvador Valdés Mesa, en asesoría con la ONEI, donde se examinan todas las provincias de manera particular. “El proceso se puso en marcha comenzando por La Habana, Matanzas, y le seguirá Villa Clara. Cuando lo culminemos, se someterá a estudio desde la Dirección de gobierno y podremos trabajar con los resultados, que podrán ponerse en función, sobre todo, desde el plano económico”, confirmó Ajá.

Como colofón del encuentro, el directivo convino con Javier Álvarez Hernández, coordinador de objetivos y programas del Gobierno provincial, en una próxima visita durante el mes de mayo a dos municipios cienfuegueros, y desde ellos, evaluar el trabajo y los resultados en los observatorios demográficos de los territorios acordados.