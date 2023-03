Apoyo al #TeamAsere en pleno corazón de Nueva York

Amor y apoyo recibió el equipo de béisbol de Cuba, que ganó su pase a semifinales del Clásico Mundial, en un gran lumínico sobre un céntrico edificio en pleno corazón de la ciudad de Nueva York.

¡Hasta el final con Cuba! seguido de las etiquetas #Team Asere y #World Baseball Classic, es el texto que se puede leer en la pantalla, según un video publicado en redes sociales por el movimiento estadounidense The People’s Forum, uno de los promotores de la iniciativa.

Love & support in New York City for Cuba’s Baseball Team at the #WorldBaseballClassic2023

We’re with Cuba all the way to the finals!#TeamAsere pic.twitter.com/OG1el41wzG

— The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) March 17, 2023