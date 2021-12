Antes que amanezca va marcando el camino de Rolo Rivera

“Yo te voy a producir un disco”, fueron las palabras de Luis Alberto Barbería que sonaron como broma en los oídos de Rolando (Rolo) Rivera durante una de sus habituales descargas en un Festival de Trovadores Longina, de Santa Clara. Pero el premiado guitarrista, compositor, arreglista y productor musical hablaba muy en serio. Así, como un sueño hecho realidad, llega Antes que amanezca a Cienfuegos, de la mano de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Digitales (Egrem) y el Estudio de Grabaciones Eusebio Delfín, de esta ciudad, junto al fervor de familiares y amigos del joven artista, que lo han visto crecer entre peñas y descargas desde diversos espacios recreativos y de intercambio artístico en Cuba.

Con un despliegue de matices vocales donde prevalecen las notas graves, Rivera se proyecta entre el funk, la música alternativa, la bossa nova, el blues y por supuesto la trova, pero no son los únicos géneros que cultiva en su ópera prima. “Es un disco muy heterogéneo, razón por la cual fue difícil elegir el repertorio. Tengo muchas canciones con las que se pudieran hacer hasta cinco discos. Primero hicimos un corte de quince, después doce, y se quedó en once temas”, comentó el cantautor.

Junto a su banda Fabrik Alternativa, creada en 2014, la cual ha catalogado como “la niña de sus ojos”, lleva su música a festivales de la Asociación Hermanos Saíz, el Piña Colada, el Habana World Music, las Romerías de Mayo, el Trovándote, de Ciego de Ávila, por solo mencionar algunos eventos. En ellos ha desplegado su ya amplio pentagrama, dotándole al equipo una gran trascendencia en su vida artística, como músicos que son, graduados de la Escuela de Arte Benny Moré y formados en la especialidad por la Escuela de Instructores de Arte Octavio García.

Rolo opina que mediante el protagonismo de su banda “ha logrado acceder a un público más distendido y penetrar en un mercado que a veces suele renegar del trovador solitario con su guitarra”, afirma, y por supuesto, ello supone un punto de inflexión para el lanzamiento del nuevo fonograma. Antes que amanezca “marca un antes y un después en mi carrera (…) Esperamos que el público lo abrace y recorra sus casas, sus corazones y todos los rincones del mundo”, expresó.

Con la guía de Luis Barbería, su mentor y productor, ha emergido un disco donde suenan también el bolero, la balada, el mambo, el son y hasta la música afrocubana en el tema Yemayá (Interludio). Precisamente, la versatilidad es otra de sus armas acá, apostando por la defensa siempre de las raíces sonoras dominantes en la Mayor de las Antillas.

Es como mi primer hijo. Y ahora lo que viene es la crianza (…) guiarlo por el buen camino. No hago canciones pensando en pegarme. Compongo a partir de historias mías o de terceras personas. Todos son hechos verídicos, narraciones de amor y desamor, otros, de temas sociales”, alegó el autor de No te me quedes en casa o La clave del pueblo; pistas nueve y once, respectivamente, dentro del álbum.

Como ha dicho el compositor— además de la esfera bailable—, en el disco se cultiva lo sentimental como un tópico recurrente. La balada Obsesionado contigo es un ejemplo fehaciente, donde interviene de manera singular el elegante saxofón tenor de Jorge D. Ruiz. De la misma forma, engalanan el equipo sonoro del producto las trompetas de Eduardo Rodríguez en La clave del pueblo, así como la de Déban Alexis Jr. en No te me quedes en casa, Mambo del infortunio, Todo el amor, Sorbo de café y El blues del mar. Notable resulta la presencia del trombonista cienfueguero Jorge Félix Curbelo Oropesa en el team Fabrik, cuyo sonido descuella en siete de las once canciones, calificado como “uno de los muchachos más disciplinados y musicales del grupo. En cada ensayo, él aporta muchísimo, es como la bujía de los metales (…)”. No en balde, Curbelo resultó ganador en el proyecto televisivo La banda gigante 2019 en su categoría.

Con este arsenal fonográfico, Rolo Rivera se ha hecho de un sólido pedestal como debutante en el mundo de la industria musical cubana. Aunque no está solo para seguir adelante; le acompañan su familia y amigos, pero también “los orishas y ancestros que me marcan el camino (…)”.