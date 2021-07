Annia, la ingeniera de Cienfuegos que lucha por su Revolución

Hay voces que cuando las oyes te amanece adentro; voces de hablar simple que articulan verdades como puños. Las encuentras un día en el lugar donde no esperabas y allí están,arrastrando multitudes para clarear tempestades.

A Annia Quintana Menéndez, la conocí durante una visita a la Refinería Camilo Cienfuegos, ese importantísimo enclave de la economía cubana, símbolo de la integración de las naciones de América Latina por el bien común de sus pueblos.

Como la industria donde trabaja hace 26 años, esta mujer menuda, de decir emocionado, carga sobre sus hombros la urdimbre de simbolismos de una generación.

“Yo nací en un campo de Cienfuegos; soy ingeniera gracias a esta revolución”, afirma. “Mis padres estudiaron, prácticamente, junto conmigo porque cuando triunfó la Revolución tenían malamente una primaria. Hicieron su noveno grado paralelo a mí, en mis estudios. Me enseñaron a ser humilde y a trabajar; mi mamá apenas tenía preparación, pero siempre decía que la única forma de abrirse camino en la vida era estudiando y trabajando. Me decía: tú tienes que estudiar, aunque yo pierda los pies en una máquina de coser. Y así me hice ingeniera”.

Cuando se le pregunta, asegura que ella es una mujer de paz. Sin embargo, responde, categórica, que ante las acciones que buscan subvertir el orden social en su ciudad, en su nación, la respuesta debe ser contundente.

“Estoy segura de que quien salió a la calle a protestar contra nuestro gobierno es el que vive de revender; salieron los que reciben dinero fácil, que no proviene del trabajo creador.No nos llamemos a engaño, una intervención en Cuba implica guerra.”

“El enfrentamiento entre nosotros mismos; la violencia no puede ser el camino. Romper puertas y vidrieras de las tiendas y robar, eso no se llama disidencia ni oposición; eso se llama vandalismo; y contra eso no podemos quedarnos de brazos cruzados”.

De pie ante casi un centenar obreros, con el temperamento de la manigua insurrecta, independentista, subiéndole por las venas hasta el gesto y la palabra, esta mujer de paz y de pueblo clama por la unidad de todos los cubanos.

“Yo creo en la unidad como país; sólo unidos y en paz podremos salir adelante y aspirar al desarrollo. Yo tengo fe en mi país. Nací y me quiero morir en Cuba y no quiero que mis hijos se vayan de Cuba. Por un país mejor he trabajado y voy a trabajar siempre”.

Quizás una lágrima o el brillo de la verdad, de una convicción compartida. La aplauden. “Pido un ¡viva por nuestra Cuba Libre!” y la última sílaba se pierde en la respuesta colectiva, estentórea, desde esta Refinería de Latinoamérica en el Caribe, sueño compartido por Fidel Castro y Hugo Chávez.

Ya la rodea esa familia grande, la de los trabajadores del petróleo. A ella pertenece casi con igual intensidad que a aquella, la de la sangre, en el hogar; a su padre, de noventa años, quien la espera, siempre despierto, aun cuando tiene que volver de madrugada a la planta para solucionar algún problema.

Como Annia, en Cienfuegos, a Cuba la pueblan millones de quijotes nuevos; la arremetida contra los molinos, desde la tribuna o la trinchera,continúa.