Andy Granda nominado a judoca del año por la IJF

El cubano Andy Granda, campeón mundial de la división de más de 100 kg, ha sido nominado al galardón de mejor judoca masculino del año por la Federación Internacional de Judo (IJF).

El titular del orbe comparte nominación con Tato Grigalashvili (GEO-81), Tsend-Ochir Tsogtbaatar (MGL-73), Davlat Bobonov (UZB- 90) e Hifumi Abe (JPN-66), ganadores también de la medalla de oro en Taskent-2022.

En la categoría de mejor judoca femenina sobresalen las brasileñas Mayra Aguiar y Rafaela Silva, la croata Barbara Matic, la francesa Romane Dicko y la japonesa Uta Abe. Las demás categorías son Judo for Children 2022, Coaching for achievement, Judo for peace, Mejor ippon, Momento del año y Estrella emergente.

Los ganadores se darán a conocer en febrero, en el Grand Slam de París, a partir de las votaciones del público amante de este deporte, las que podrán realizarse a través del link https://awards.ijf.org/ y hasta el 31 de enero.