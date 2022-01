Ancianos no vacunados tienen 49 veces más probabilidades de una hospitalización

Los adultos mayores de 65 años o más no vacunados contra la Covid-19 tienen 49 veces más probabilidades de ser hospitalizados que las personas mayores que recibieron un ciclo completo de vacunación y una dosis de refuerzo.

La afirmación se sustenta en datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia nacional de salud pública de EE.UU.

Los CDC también encontraron que los adultos no vacunados de entre 50 y 64 años tienen 44 veces más probabilidades de ir al hospital, en comparación con sus contrapartes inmunizadas y vacunadas con un refuerzo.

For the 1st time, @CDC has posted data for hospitalizations partitioned by booster, 2-shots, or no vaccination. Age groups (50-64, 65+)https://t.co/M2Bu9rj1Ve

It’s Delta, mostly pre-Omicron

50-fold risk for unvaccinated

Remarkably low, at times zero/100,000 people, for boosted pic.twitter.com/PykB7hXss7

— Eric Topol (@EricTopol) January 21, 2022