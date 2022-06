Analista chino califica de revés de EEUU la Cumbre de Biden

Pan Deng, director ejecutivo del Instituto de Derecho de América Latina de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, calificó de revés político de EE.UU. la IX Cumbre de las Américas organizada esta semana en Los Ángeles.



En un artículo de opinión publicado en la prensa china, el analista comenta que el presidente estadounidense «tenía demasiadas expectativas» de hacer de esta edición del evento regional una «cumbre de EE.UU.«, pero será recordado por sus «preparativos históricamente incómodos, divisivos y precipitados».

De acuerdo con Deng, el hecho de que varios mandatarios no asistieran a cita refleja el «continuo declive del control de Washington sobre el hemisferio occidental», y peor aún, de que se «atrevan a desafiarlo» supone «la sentencia de muerte» para los intentos de la Administración Biden de dividir el mundo.

Washington se negó a invitar a la Cumbre de las Américas a los Gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En protesta por esa exclusión, los presidentes de varias naciones de la región, entre ellos, de México, Bolivia, Honduras y Guatemala decidieron no asistir al encuentro.

«Dividir a las Américas por ideología»

EE.UU. pretendía «dividir a las Américas por ideología», pero no esperaba encontrarse con el rechazo de diferentes Gobiernos, señala. Ahora, los países latinoamericanos «se atreven a desafiar» a Washington y «esto refleja, sin duda, el continuo declive» de su hegemonía y «supone la sentencia de muerte para los intentos de la Administración Biden de dividir el mundo por ideologías y promover la confrontación por bloques», continúa el analista.

Según Deng, la Casa Blanca también «fracasó por completo» en la cumbre entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y EE.UU., celebrada en mayo, donde no pudo «obligar» a las naciones miembros adoptar una postura dura contra China o imponer sanciones contra Rusia por su operación militar en Ucrania. «No es de extrañar que la Administración Biden se haya encontrado con un fuerte rechazo cuando intentó hacer el mismo truco en su propio continente», señala.

En otro artículo de opinión, el profesor de la universidad china sostuvo que Washington «sigue pensando que puede hacer lo que quiera en América Latina; que puede manipular fácilmente a los países de la región». «Pero la realidad es que esto no está ocurriendo, por mucho que intente embaucar» a las naciones latinoamericanas, comenta Pan Deng, citando como ejemplo la negativa de potencias regionales como Brasil y México a sancionar a Moscú.

«EE.UU. interfiere en los asuntos internos de otros»

Para la mayoría de los países de la región, el conflicto en Ucrania «no está estrechamente relacionado con sus intereses», por lo que «no tienen la voluntad ni la necesidad» de adoptar una postura clara en este asunto, asegura el analista. Sin embargo, «EE.UU. insiste en presionarlos para que tomen partido, lo cual es una acción que no se ajusta a las normas del derecho internacional», y con ello, «está interfiriendo en los asuntos internos de otros países».

Además, recuerda que «durante bastante tiempo» las naciones latinoamericanas «han sufrido mucho la jurisdicción de largo alcance de Estados Unidos». «No hay nada malo en que tomen decisiones basadas en sus propios intereses nacionales. Pero Washington no está de acuerdo con esto. Desde su perspectiva, no apoyar su posición es lo mismo que ponerse del lado de Rusia, y por hacerlo, hay que pagar un precio. Se trata, sin duda, de una forma de pensar hegemónica que no respeta la soberanía de otros países», concluyó.

Críticas en la Cumbre de las Américas

Durante la IX Cumbre de las Américas, algunos de los presidentes que sí asistieron al evento, como el de Chile, Gabriel Boric, criticaron la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. «Para que esto verdaderamente funcione, no puede haber exclusiones, tenemos que estar todos y no estamos todos», lamentó el jefe de Estado durante su intervención. También calificó de «injusto e inaceptable» el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra La Habana.

El mandatario argentino Alberto Fernández también rechazó la no invitación a los Gobiernos de los tres países mencionados. «Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer un derecho de admisión sobre los países miembros del continente», instó. (Actualidad RT)