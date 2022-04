Ana Lourdes Negrín, entre las queridas pedagogas musicales de Cienfuegos

En este mes de abril acontecen varias celebraciones para la cultura cienfueguera. Entre las fechas importantes que no debemos dejar pasar, están los 60 años de inaugurada la Escuela de Música Manuel Saumell en Cienfuegos, que devino luego en lo que es hoy la Escuela Provincial de Arte Benny Moré. Destacar este hecho, hace que sea imprescindible agradecer a todos los maestros que han dedicado su vida y obra a la pedagogía musical. Gracias a ellos se han formado generaciones de artistas que hoy continúan su obra y engalanan salas de conciertos y centros recreativos. Los maestros de música han sido la base, la clave para abrir o cerrar puertas al desarrollo de las diferentes especialidades en la provincia. Por eso dedico un ciclo que comienza con una maestra querida y admirada por los resultados de su labor: Ana Lourdes Negrín. Ella, gentilmente accedió a contestar mis preguntas, que hoy departo con el lector de 5 de Septiembre.

Maestra, ¿puede hablarme sobre los inicios de la Escuela Manuel Saumell?

“La escuela Manuel Saumell inició en Cienfuegos en el mes de abril de 1962, bajo la dirección de Mercedes González Cano, en el antiguo Liceo, donde es hoy la Biblioteca Provincial. Muy poco tiempo antes, en febrero, había comenzado la de Santa Clara. En ambas,tuvo mucho que ver el cienfueguero radicado en La Habana Edgardo Martín, que trató de hacer todo lo que pudo por su ciudad. Edgardo fue quien habló con Mercedes González Cano para que asumiera la dirección.

No soy de las fundadoras, empecé en el año 1969 como profesora de piano básico. Al principio éramos muy pocos los profesores titulados y nos apoyamos en los músicos para cubrir todas las especialidades, principalmente en los de la Banda Municipal. Entre los directores que tuvo la escuela te puedo mencionar a Carmen Gerada López, Luisa Acea, Gema Alfonso, Ernesto Alzuri. Gracias a un video realizado por la periodista Hortensita Rodríguez Cruz a Mercedes González Cano, se logra rescatar el legado de esta importante maestra. En una etapa, se llegaron a hacer cuatro actividades al mes por la noche. Dábamos conciertos entre los alumnos y nosotros, los profesores.

En aquella época venían muchos concertistas aquí a Cienfuegos. En lo que es hoy la Biblioteca Provincial, antiguamente Conservatorio, estaba el piano gran cola. La sala se convirtió en el lugar donde se protagonizaron grandes conciertos. Pudimos disfrutar del talento de Cecilio Tieles, Jorge Gómez Labraña, Ñola Sahig, Rosario Franco, Huberal Herrera, Frank Fernández, entre otros grandes pianistas cubanos y extranjeros. Luego el piano pasó al teatro Tomás Terry”.

Sé que ha tenido una fructífera trayectoria y quisiera que el lector conociera un poco más sobre usted.Además de la Escuela Manuel Saumell, que fue el antecedente de la “Benny Moré”donde continuó su labor pedagógica, ¿en qué otros proyectos estuvo?

“Trabajé también en el Centro de Superación Ignacio Cervantes de acá, y en la Escuela de Instructores cuando comenzó en Palmira. Me han otorgado diferentes reconocimientos y distinciones. El último fue la Placa por los 200 años de fundada la Ciudad. He sido pianista de algunas agrupaciones, como una que hicimos en la escuela con profesores a partir de partituras de música contemporánea checa sobre la base de lo popular, muy agradables, que montamos para tocar en el conservatorio. Además, he escrito para mi hijo que es actor y director de teatro en La Habana del grupo Retablo, Christian Medina Negrín, que está al frente de la Sala Museo de Teatro El Arca. He compuesto música para sus obras en varias oportunidades y para otros grupos también”.

Hay mucho todavía por contar de la obra de vida de Ana Lourdes Negrín y sus resultados al frente de la Cátedra de Piano Básico. Un artículo no es suficiente. Espero, como ya lo he hecho en ocasiones pasadas con varios trabajos, incentivar a otros para que se siga profundizando y honrando la memoria histórico musical de Cienfuegos. Para mí, como siempre, un honor poder aprender de la sabiduría de estas imprescindibles figuras de nuestro cotidiano andar, y acercarme, guiada por ellos, a lo real de nuestra música y sus protagonistas.