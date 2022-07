AMLO a Biden: «Assange no cometió ningún delito grave» (+Video)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló hoy que durante el encuentro del pasado 12 de julio le comunicó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que Julian Assange no cometió ningún delito grave.

Preguntado en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional sobre si trató el tema del fundador de WikiLeaks con su anfitrión Biden en su entrevista del martes de la semana anterior en la Casa Blanca, López Obrador explicó que le dejó una carta al respecto.

“Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad, y que detenerlo iba a dignificar una afrenta permanente a la libertad de expresión. Esa es la percepción de México del caso Julian Assange”.

Le reafirmó a Biden la protección y asilo en México a Assange pero admitió que hasta el momento no ha recibido respuesta del gobierno de Estados Unidos. López Obrador insistió en que se debe esperar a que la misiva sea analizada. (Resumen de agencias)

En video, la conferencia matutina de AMLO

Referencia al tema, en la hora y minuto 57