“Alpha Sur Dj”, máximos exponentes de la música electrónica en Cienfuegos

Por: Samantha de Zayas Muñoz*

El Proyecto “Alpha Sur Dj” se creó el 20 de junio de 2017, gracias a la motivación de varios jóvenes cuyo principal sueño era ser DJs y hacer música electrónica. Sus principales figuras, Álvaro Daniel Calzada López (Dj Álvaro Daniel) y Eduardo Álvarez Chávez (Eddy Clash), quisieron encontrar puntos de encuentro entre varias corrientes estéticas que, entonces, pululaban por el país. Con un mínimo de conocimientos musicales por su formación empírica, vieron la oportunidad de hacer confluir dichas corrientes en un mismo “Mix” y pasar por varios estilos.

Cuando nos disponemos a comprender la producción de un artista, se hace necesario ubicarlo —ya sea como compositor o intérprete, como a su producto— dentro de un entramado de relaciones que se establecen entre sujeto creador -intérprete (binomio que muchas veces coinciden), la obra artística propiamente dicha y la comunicación (con todos los componentes que en ella inciden). Esta red de relaciones incluye además agentes externos de vital importancia, como es el caso de los críticos de arte, los medios de comunicación, así como los vendedores o comercializadores de este producto que determinan el campo cultural. Los espacios sociales también constituyen elementos decisivos para el éxito y socialización de los productos artísticos, por lo que tener un espacio donde reunirse y satisfacer estas necesidades que los identificaba fue otro de los objetivos principales del proyecto. En este sentido, supieron aprovechar la lamentable decaída de espacios del rock and roll, movimiento musical que siempre tuvo gran popularidad en la provincia y un público muy fiel. Mientras este público seguidor de bandas de gran prestigio como Bouquet, Dana, Acupuntura, Breaking The Silence, por solo mencionar algunas, se quedaba sin muchos de los espacios principales, “Alpha Sur Dj” logró brindar una alternativa que permitió revertir esta ausencia y fue perfilando un público cada vez más numeroso y heterogéneo, amante del arte y con una empatía única.

Hubo muchos eventos que ayudaron a que el proyecto creciera. Entre ellos figuran los “Festivales de Música Alternativa”; eventos que realizaron en conjunto con DJs de La Habana; presentaciones en Santa Clara (“El Mejunje”), donde lograron el cariño y admiración muchos seguidores que no creían en fronteras para trasladarse de esa vecina provincia cubana hasta la Perla. Además, crearon su propio “Festival de Música Electrónica”, donde han sido capaces de mostrar al público no solo de Cienfuegos, sino del mundo, propuestas novedosas y una manera bien particular de realizar y producir música.

“Alpha Sur Dj” aún es un proyecto joven y a su vez liderado por jóvenes, pero que está muy bien centrado en sus propósitos. Han hecho todo un estudio de industrias culturales que les ha permitido posicionarse entre lo más popular dentro de los gustos y consumo musical de la provincia. Presentan un estilo interpretativo que los identifica, a partir del trabajo con elementos autóctonos fusionados con los códigos propios de la música electrónica, que permiten distinguirla del resto de la que se produce en el país y en el mundo. Han sabido trazar una estrategia de difusión que ha permitido una creciente popularidad y que ha cumplido con el principal propósito de todo producto artístico: ser difundido y socializar sus resultados, atendiendo a las necesidades de un público cada vez más numeroso y exigente.

Según palabras de Álvaro Daniel: “El arte del DJ es como el vino, mientras más tiempo lleves mezclando y trabajando, mejor entiendes el proceso de mezcla, comienzas a comprender los distintos tipos de públicos, sus miradas, emociones, los sonidos, que te pueden alertar para saber qué tema poner después, y de esta forma hacer un espectáculo exitoso”.

Sueños y aspiraciones sobre las cuales trabajar tienen muchas, pero quizá la más inmediata es incluir a los artistas visuales cienfuegueros dentro de “Alpha Sur DJ”, como una ramificación del proyecto.

Han tenido el apoyo incondicional de la Asociación Hermanos Saís (AHS) de Cienfuegos, así como de la EGREM; sin embargo todo apoyo institucional resulta imperioso para que un proyecto de estas características —con tantas necesidades técnicas que han suplido sus artistas con todo el esfuerzo que ello conlleva, con tantas carencias tecnológicas, pero sobre todo con tantos resultados satisfactorios— nos siga brindando una opción recreativa donde la música electrónica defiende los códigos musicales cienfuegueros.

* Musicóloga, Máster en Ciencias.