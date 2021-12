Alguar, Palmira, constante labor por mejores resultados

Dedicada a la reproducción y alevinaje de ciprínidos, en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Alguar, en Palmira, se mantiene el laboreo constante, a sabiendas de cuán importantes resultan sus producciones.

Yoexis Manresa Peñalver está allí, prácticamente desde que se graduó, y hoy es el responsable de que todo marche como debe ser; de ahí que nos ofrezca otros detalles.

“Incluimos la tenca blanca y manchada, amura blanca, labeo, además de la claria blanca.

“Nos encontramos en proceso de inversión. Disponemos de 21 hectáreasde estanques para reparar, de las cuales cuatro son de forma total, pues llevaban años sin explotar y llenas de maleza, y otras 17 en uso, pero con desperfectos”.

Actualmente Alguar cuenta con una capacidad productiva de unos 18 millones de alevines, y una vez que se concluya la reparación ascenderá hastalos 20 millones.

2021 casi se despide y en este período no fueron pocos los tropiezos al escasear algunos recursos; no obstante, “ya estamos en función de sacar el último ciclo de alevinaje de ciprínidos, los cuales han salido promediando entre cuatro y cinco gramos. En caso de la especie de claria hemos quedado por debajo del plan, pero no hemos dejado de trabajar. Esta última especie se vio afectada por los alimentos y las áreas, que se han visto limitadas”.

Pero todo cuanto hace el colectivo de Alguar no queda en sus predios. Según explica Manresa Peñalver: “del cultivo de ciprínidos, que se explota para el extensivo, se benefician las presas ‘Avilés’, de Cumanayagua, la ‘Damují’,en la zona de Abreus, la presa de Lajas y la ‘Saladito’; aunque hemos trabajado con otros sectores de la economía como el Ministerio de la Agricultura y Azcuba con embalses pequeños; al igual que algunos productores privados, que se han integrado a la acuicultura”.

No se detienen en la UEB Alguar, perteneciente a la Empresa Industrial Pesquerade Cienfuegos (Epicien), por lo que analizan la posibilidad de seguir creciendo.