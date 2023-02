Algo más sobre el Periodismo

Varios correos electrónicos, mensajes de texto a través del móvil y algunas llamadas me han precisado a retomar el tema abordado hace unos días, del Periodismo que hacemos y el que intentamos y quisiéramos realizar, junto con un asunto tan preocupante como el éxodo de profesionales que ha dejado desmembradas las redacciones.

Alguien me habló de la motivación, tan vinculada al reconocimiento oportuno y me recordó cuántos certificados, diplomas, distinciones y hasta medallas se han entregado, en actos solemnes para estimular y exaltar la labor realizada por trabajadores de sectores diversos en determinadas circunstancias inusuales, como la complicada y peligrosa pandemia provocada por la Covid-19.

Algunos periodistas estuvieron en la clasificada como Zona Roja y otros nos mantuvimos en la retaguardia, no menos importante. El reconocimiento, en sentido general, no ha sido parejo para todos, a pesar de que la estimulación moral oportuna es necesaria para alimentar el espíritu.

De obstáculos está plegado el camino de la prensa. Me consta a través de los muchos años en el ejercicio de la profesión que no somos los más reverenciados por el resultado de nuestra labor, llena por demás, de dificultades de todo tipo. Tampoco hemos estado totalmente olvidados y de eso también puedo dar fe. No nos creemos el “centro del mundo”, lo aseguro; laboramos con humildad y mucha entrega, modestia aparte.

Para nosotros es como si la Isla tuviera un centro neurálgico: La Habana, y lo demás fueran “palmas y cañas” o áreas verdes”, como suele decirse. Los medios de la capital cautivan, aunque no todos de igual manera, quizás por los siempre latentes viajes al extranjero en coberturas diversas, o por la participación casi constante en eventos de mucho interés… Vaya a saberse, pero el éxodo hacia esa ciudad es notable desde casi todas las provincias del país. Y no sé por qué no acabamos de admitir el fatalismo geográfico como una realidad que convive con nosotros.

Por otra parte, ha sido loable el establecimiento del Premio Provincial por la Obra de la Vida. No le resto mérito alguno y me precio de tenerlo en mi currículo laboral, pero “no es lo mismo con guitarra que con violín”. El Premio Nacional José Martí ha resultado bastante esquivo a los “periodistas de provincia”. Y quién puede asegurar que eso no desestimula, sobre todo a los de más edad y tiempo dedicado a la profesión. En más de una oportunidad, mi colega, el periodista Julio Martínez Molina, ha escrito sobre el tema y siempre ponía de ejemplo, cuando este aún vivía, a Andrés García Suárez, quien pese a su obra inmensa fue lastimosamente ignorado por la UPEC nacional, simple y llanamente porque no lo conocían allá y él tampoco se “vendía”. La verdad como es.

Lo de la remuneración salarial no es “harina de otro costal” y sí “pollo del arroz con pollo”. Siempre hemos sido mal remunerados, exista el sistema salarial que exista. Ahora mismo, ¿qué son poco más de 4 mil pesos? Profesionales de otros sectores, con menos carga de responsabilidad social y creación, perciben pagos superiores y estimulaciones atrayentes, con aumentos notables gracias a la compleja Tarea Ordenamiento. Y disculpe la no siempre saludable comparación. Para nosotros, las segundas poco significan. Para que destinen un diez por ciento por la calidad y productividad del trabajo realizado en un mes, por ejemplo, hay que “descubrir el agua tibia”. Desconozco las razones e intríngulis de ese comportamiento, porque el dinero debe estar en el presupuesto aprobado.

¿Acaso lo mencionado no desestimula y favorece el éxodo, sobre todo de los jóvenes que siempre están llenos de aspiraciones lógicas?

El Periodismo urge de un vuelco a favor. No creo que las asambleas de base y territoriales efectuadas recientemente y el próximo XI Congreso de la organización profesional que nos representa (UPEC) constituyan el punto de partida de la transformación definitiva. La historia ha demostrado que no sucede así.

Mientras, seguiremos los que quedamos, siempre fieles.

“No ha habido cambio social profundo, no ha habido Revolución sin periodismo revolucionario. La prensa ayudó a crear una conciencia revolucionaria profunda en nuestro pueblo”, expresó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el V Congreso de la Upec, efectuado en el Palacio de Convenciones, del 25 y 26 de octubre de 1986.

A buen entendedor…