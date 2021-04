Álex, entregado a su recuperación

Alex Daniel Pérez resultó uno de los mejores relevistas de Cienfuegos en la última campaña beisbolera, a pesar de que una inoportuna lesión lo alejó del montículo cuando se encontraba en su mejor momento.

Concluida la campaña, el joven lanzador de los Elefantes continúa el proceso de recuperación.

“Tras la lesión, el director Alaín Álvarez me sugirió ir a Villa Clara y atenderme con el profesor Pupo, y así lo hice. A él le debo haber regresado a la Serie luego de quince días. Pero siempre quedó claro que, al terminar el evento, me entregaría a catorce semanas de rehabilitación, con el objetivo de fortalecer mi brazo, recuperar la forma óptima e impedir que la dolencia tuviera otros efectos. Eso estoy haciendo ahora, y de verdad me siento muy bien. Para nada siento dolores, aunque en ocasiones sí me asalta el agotamiento, ya que las indicaciones incluyen un plan de preparación bien riguroso, el cual ya me sirve para la venidera contienda”, dice Alex, con quien conversamos en el bullpen del estadio 5 de Septiembre.

Varios de sus compañeros de equipo han decidido brindar apoyo, y lo acompañan en cada sesión de trabajo. El día de nuestra visita allí estaban el también serpentinero Hermes González y el jardinero Félix Javier Rodríguez.

“Lo agradezco mucho, confiesa Alex. Te imaginas que encarar cada jornada en solitario es difícil y monótono. Pero siempre he tenido a mi lado a alguno de ellos, sobre todo a Hermes. De esa manera me ayudan, y también se preparan ellos. Sinceramente me satisface mucho su disposición y apoyo”.

Además de la recuperación total, Alex persigue encontrar la máxima forma de cara a la próxima Serie Nacional, donde aspira a convertirse en pilar del staff de los Elefantes.

“Claro que sí. Todo atleta desea destacar en lo que hace. Por eso estoy muy enfocado y concentrado en esta etapa, porque lo que más deseo es aportar lo máximo para el equipo. Eso es lo más importante. Si vienen logros individuales, bienvenidos sean, pero antes, fortalecer ese staff que tanto necesita el plantel, para que los Elefantes vuelvan a estar en la pelea”.

En la recién finalizada contienda, Alex Pérez lanzó en trece ocasiones, todas como apagafuegos. Ganó tres desafíos, perdió uno y salvó otro. Su promedio de limpias resultó de 2,53 y su whip de 1,19.