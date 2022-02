Alberto Soria Cabrera, una vida de entrega a la revitalización del danzón

Alberto Soria (Cienfuegos, abril de 1952, mayo de 2019), fue un músico que dedicó gran parte de su carrera a la revitalización del danzón en la provincia de Cienfuegos. Su labor más conocida sería como director de la Charanga Festival, aunque también fue pedagogo e integrante de otras agrupaciones entre las que destaca la Banda Provincial de Conciertos de Cienfuegos. Tuve la suerte de poder entrevistarlo y me dio toda una clase magistral; dominaba a la perfección los diferentes estilos del danzón y la manera de interpretar cada uno de ellos. Esto parece fácil dicho así, sin embargo, a la hora de estudiarlo profundamente es de una importancia trascendental, porque cada uno de estos detalles, que no son pequeños, han pasado hasta nuestros días principalmente por tradición oral.

Soria comenzó a desarrollar desde pequeño sus inquietudes artísticas; estuvo, siendo aún niño, entre los fundadores de la comparsa Los Sultanes. Posteriormente estudió música bajo la supervisión, entre otros, de los profesores Raúl Chauvín, Lisandra Verges, Jesús Aguiar y Gema Alfonso. Recibe, además, clases de percusión en Santa Clara con Manuel Jiménez Crespo. En 1964 incursiona en el Grupo de Teatro Arquímides Pous de Cienfuegos como percusionista y actor, bajo la dirección de Félix Puerto Muñiz. Luego ingresa al servicio militar, y al culminar regresa al teatro, esta vez con el grupo Los Persas, bajo la dirección de José Raúl Pérez Machado, (Bayolo).

De 1973 a 1978 se aparta de la música para incorporarse a la Escuela de Cadetes, y posteriormente cumplir misión internacionalista en Angola. A su regreso retoma los estudios musicales, graduándose de nivel medio superior (1990) en el Centro de Superación para la Cultura. Allí recibió clases, entre otros, de Juan Carlos Rojas (El Peje), Agustín Gómez Lavín, Daniel Díaz y Enrique Lazaga Varona. Con estos dos últimos, aprende la manera de hacer el danzón, la técnica y los secretos de su instrumento.

Felito Molina es quien le define su vocación hacia la salvaguarda del danzón y le facilita un amplio repertorio, fruto de los años de experiencia de este músico. La agrupación Charanga Festival, que dirigió desde 1996 hasta su fallecimiento se caracteriza, precisamente, por su extensa y variada compilación de danzones, que se debe en gran medida a su gestión. Atesoró un patrimonio de obras pertenecientes a varios estilos, etapas y compositores dentro de la trayectoria del género en Cuba, que incluye compositores cienfuegueros como el propio Felito Molina, al cual reverenció a través del acto de perpetuar sus enseñanzas y dar a conocer a las nuevas generaciones la obra del excelente músico.

Mientras realizaba mi libro aún inédito: Cienfuegos, tras los pasos del danzón, Soria me ayudó mucho a comprender la magnitud y significado que tenía en la historia musical de Cienfuegos este género. Recuerdo con inmenso respeto y gratitud todos los conocimientos que departiera conmigo, su afable y amplia sonrisa y esas dotes de excelente comunicador. Lo llamé en varias ocasiones para consultarle mis dudas. Él decía que: “si todo eso no se escribe y se recoge, se va a perder. Cada músico ha ido dejando su legado en sus discípulos, pero no es suficiente”. Si realmente se valoran los aportes de estos creadores, se debe hacer algo por perpetuar su obra. Sería imperdonable que se pierda todo el tesoro que permanece sin estudiar aún sobre este tema.

El maestro Soria dejó un legado en sus discípulos, gracias a lo cual hoy su orquesta, la Charanga Festival, sigue siendo una de las más destacadas de la provincia. Son ellos los encargados ahora de que todo este repertorio y conocimientos sigan llegando a los bailadores, y así perpetuar la memoria musical y el patrimonio sonoro al que el maestro Alberto Soria dedicara tanto empeño.