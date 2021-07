Alarma en EEUU por repunte de la Covid-19

El Cirujano General de Estados Unidos, Vivek Murthy, manifestó hoy su preocupación por el repunte de pandemia de Covid-19 en el país, principalmente entre los que no están vacunados.

‘Estoy preocupado por lo que está por venir porque estamos viendo un aumento de los casos entre los no vacunados en particular. Y mientras que si estás vacunado estás muy bien protegido contra la hospitalización y la muerte, lamentablemente eso no es cierto si no estás vacunado’, dijo Murthy.

Durante una aparición en el programa ‘State of the Union’ de CNN abordó el incremento de las infecciones por Covid-19 en las últimas semanas, especialmente a medida que la variante Delta, más contagiosa, se extiende rápidamente por el país.

Murthy apuntó que el 99,5 por ciento de las muertes en este momento en el país son individuos que no están vacunados, cuya tasa aumentó, mientras son más los que se niegan a recibir las dosis.

Puntualizó que la forma más rápida y eficaz de salir de la pandemia es vacunarse.