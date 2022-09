Alaín Álvarez: «No me tomó por sorpresa»

En las últimas semanas, una de las noticias más comentadas en el ámbito deportivo nacional ha sido, sin dudas, la designación de Armando Johnson al frente del equipo Cuba que tomará parte en el Clásico Mundial de Béisbol, y de Alaín Álvarez como director del conjunto que participará en el torneo del orbe Sub-23.

Con el villaclareño devenido cienfueguero contactamos a través de las redes sociales, y como es habitual accedió gustoso al diálogo.

¿Te sorprendió la decisión de dirigir el Cuba Sub-23?

«Sinceramente no me tomó por sorpresa. La designación fue anunciada apenas tres meses después de regresar del evento panamericano, donde obtuvimos el subcampeonato y el boleto mundialista. Se veía a las claras que ese colectivo técnico continuaría el trabajo de cara al evento fundamental, y al nombrar a Mandy Johnson como mánager del equipo grande, me vino a la mente la posibilidad de la propuesta.

«Asumí la tarea con mucho compromiso y responsabilidad. He estado presente con el grupo durante todo el ciclo y eso favorece el trabajo, pues existen excelentes relaciones con el grupo de entrenadores y atletas. No puedo pasar por alto que considero muy justo el nombramiento de Johnson, un técnico muy preparado y una persona de la cual he aprendido en todos los sentidos».

¿Consideras haber madurado como mánager?

«Hoy me siento más preparado en mi función, con mayor experiencia y confianza en el trabajo. Pero recuerdo que es una labor de colectivo. Aunque el DT tome la decisión final, debe apoyarse siempre en la opinión del resto. También respeto mucho la sabermetría, herramienta que debe explotarse mucho más en nuestro béisbol».

El Sub-15 dejó el listón bien alto…

«Soy de los que piensa que no es correcto comparar resultados, máxime cuando se trata de equipos de un mismo país y con iguales propósitos. Los muchachos del Sub-15 lo hicieron muy bien y pueden ser un punto de inspiración y no de presión para nuestro objetivo. Son eventos mundiales con tremendo nivel y características diferentes. En nuestra categoría contamos con buenos resultados, pues en cuatro citas se han conseguido tres medallas y un cuarto lugar. Lo importante es que Cuba logre recuperar su lugar en la élite de la disciplina».

Hablando de recuperación, ¿podrá Cienfuegos volver al grupo de avanzada en la Serie Nacional?

«Los resultados de los Elefantes llegaron luego de un trabajo muy positivo en las categorías inferiores. Para nadie es un secreto que este año tuvimos notables ausencias, y aunque lo intentamos todo, no encontramos en esa cantera los elementos necesarios para lograr el objetivo. Por eso es importante reforzar las labores en la base. Con paciencia y dedicación podemos retornar a los primeros puestos».