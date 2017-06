Alaín Álvarez: el Sub 23 de Cienfuegos y la mentalidad ganadora

Peores se han vivido en este mundillo del béisbol mas, en lo concerniente al equipo Sub 23 de Cienfuegos, la “maldición” se ha prolongado por unos cuatro sufridos años. Otra vez quedaron a un paso, al casi casi, en un quinto escaño cuando la clasificación les exigía el cuatro… Y si resultó difícil de asimilar para la afición, tanto más para el manager Alaín Álvarez.

La primera pregunta, casi un axioma: ¿eres de los que crees en la mala suerte en el deporte?

“No, para nada; pero sí estoy convencido, sobre todo ahora, de que nuestro equipo no sabe enfrentar esos momentos cruciales, asumir las responsabilidades en determinado contexto, jugar con naturalidad, tranquilidad, sabiéndose superior… y eso se educa también. No creo sea mala suerte: nos tocó decidir al final y fue bastante complejo cuando Matanzas le ganó el compromiso a Villa Clara. Y los enfrentamos, por televisión por primera vez, de visitadores y nos falló nuestra fortaleza: la producción de carreras. Lo que nos funcionaba, dejó de funcionar de una subserie a otra”.

Cada quien encontró sus motivos o culpables: si el cerrador no aguantó, si los costosos errores de última hora… Sin embargo, de aprovecharse la casi veintena de hombres dejados en circulación en cada choque, ninguno de estos detalles harían la diferencia…

“Realmente la ofensiva nos trajo hasta aquí, de conjunto con el pitcheo, y no respondió al final. Los juegos debieron llegar más holgados al cierre, con una diferencia de carreras mayor. Antes tuvimos un 52 por ciento de oportunidad con hombres en posición anotadora – de un 25 a un 30 por ya es positivo, según las estadísticas del béisbol- y ante los villaclareños sucedió todo lo contrario: incluso dejamos en cinco ocasiones las bases llenas en un mismo partido; nunca nos sucedió en el torneo y si no es un récord, es un mal average”.

Sin embargo, ha sido esta una de las versiones más completas de una novena de la categoría en la provincia, a pesar de la pésima preparación previa, notables ausencias y el mismo resultado de torneos anteriores.

“Logramos redondear al equipo, con figuras nuevas supliendo posiciones importantes, quienes explotaron rápido sus potencialidades. Por ejemplo, Adrián Rivera en la tercera base, Félix Rodríguez en los jardines; quizá tuvieron sus imprecisiones en los últimos juegos, pero también gracias a ellos llegamos a este nivel. Todo eso conformó una selección bastante funcional y nos ayudó a recobrar la confianza a pesar del accidentado entrenamiento.

“Estuvieron además los reconocidos: Gabriel Suárez, Daniel Pérez mucho más maduro, Orlando Santos demostró maestría en la segunda base… Sobre el montículo destacaron José A. Córdova, Adrián Bueno, José Manuel Gutiérrez, Hermes González, aunque no fue el mejor campeonato de este. Ellos deben incluirse en la preselección del equipo grande, de 13 a 15 atletas de nuestro grupo”.

“Satisfecho” no será tu percepción para el desempeño del team en la temporada, pero tampoco puede hablarse solo en negativo…

“Todavía no me he recuperado. No quiero ni ver los choques de la semifinal por televisión. Me queda el vacío de ‘la tuvimos ahí’, ‘más cerca que antes’, ‘dependía de nosotros’, ‘se pudo hacer’, ‘nuestro equipo era superior’… En otros años Villa Clara mostró un mayor nivel, pero ahora estábamos en mejores condiciones. Por supuesto, no estoy satisfecho, aunque sí me siento muy contento con la actuación de los muchachos. Con todo lo antes dicho parecía imposible llegar a estas alturas del campeonato y lo logramos. Eso cuenta. Además, más allá de la clasificación, priorizamos su crecimiento como atletas y también lo conseguimos.

“Lo más importante es que tenemos ubicada la dificultad mayor: trabajar sobre sentirse y actuar superior al contrario, olvidando el nombre o la tradición histórica de este. No es cosa de poco tiempo: para mí, cambiar la mentalidad es uno de las tareas más complicadas en el béisbol”.