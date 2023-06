Al menos tres muertos y decenas de heridos tras incursión israelí en Cisjordania

Al menos tres personas, incluido un menor de edad, han perdido la vida y 29 han resultado heridas por una incursión realizada este lunes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad de Yenín, ubicada al norte de Cisjordania, comunicaron desde el Ministerio de Salud palestino.

Según el periódico local Al-Quds, el ataque israelí fue perpetrado en varias zonas en las afueras del campamento de refugiados de Yenín. Asimismo, detallan que las fuerzas de ocupación israelíes allanaron varios edificios y desplegaron a francotiradores en el área. Se informa que varios heridos permanecen en estado crítico.

Desde las FDI precisaron que realizaron la incursión para detener a dos sospechosos. «Se produjo un intercambio de disparos entre las fuerzas [israelíes] y hombres armados en la zona. Además, se lanzaron numerosos artefactos explosivos contra las fuerzas, que respondieron con fuego. Un vehículo militar resultó dañado tras ser alcanzado por un artefacto explosivo. Además, helicópteros de las FDI abrieron fuego para ayudar en la extracción de nuestras fuerzas«, reza el comunicado oficial.

BREAKING: Israeli helicopters attack a target with missiles in Jenin refugee camp. pic.twitter.com/H2vsexWlDH — Quds News Network (@QudsNen) June 19, 2023

Durante el operativo israelí se usaron helicópteros, siendo la primera vez en dos décadas que se emplea este tipo de armamento en ataques aéreos en Cisjordania.

En particular, un helicóptero de ataque Apache fue captado en video lanzando un misil contra un objetivo en una zona de edificios. La aeronave realizó también medidas evasivas en el aire, recoge The Times of Israel.

مصادر محلية: جانب من الأضرار التي لحقت بالآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال خلال الكمائن في جنين. pic.twitter.com/YJONMsehXX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023

Otras grabaciones difundidas en redes sociales muestran vehículos blindados israelíes después de participar en enfrentamientos con las milicias palestinas. En otros videos se oyen disparos y explosiones desde distintas áreas de la ciudad.

مصادر محلية: إصابة آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة بشكل مباشر خلال الاشتباكات في جنين. pic.twitter.com/gGlI6f4JUW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023

Las tensiones en la región se han agudizado desde el del año pasado. Israel ha lanzado incursiones en Cisjordania en respuesta a una serie de ataques en su territorio de los que culpa a los grupos armados palestinos.