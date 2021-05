Al habla con el mentor de los Elefantes de Cienfuegos

Hace varias jornadas, informamos acerca de cambios y movimientos efectuados en la Comisión Provincial de Béisbol y el cuerpo de dirección de los Elefantes de Cienfuegos, dados a conocer en reunión donde se confirmó a Alaín Álvarez Moya para continuar como manager del plantel sureño.

El joven técnico, villaclareño devenido cienfueguero, confiesa que la decisión no lo tomó por sorpresa.

“En primer lugar, la ratificación entraña mucho compromiso, pues se trata del cierre de un ciclo de cuatro años al frente del grupo, que poco a poco ha ido dando frutos. Por ello, considero que este es el año más difícil, ya que se espera más del equipo, así que tenemos que ir con todo por mejorar los resultados.

“Esperaba esta decisión, aunque llegué a tener dudas por la demora de la ratificación. Desde ya, nos estamos organizando para la venidera campaña, de la cual no conocemos la fecha de inicio ni las características que tendrá, debido a la situación epidemiológica que pudiéramos estar enfrentando todavía. Ahora nos encontramos en la etapa de trabajo de mesa, evaluando nuestras potencialidades y deficiencias. Estamos dando los primeros pasos principalmente en el área de los lanzadores, que para nadie es un secreto constituye nuestro talón de Aquiles. Para esta misión contaremos con el apoyo de figuras del territorio, como Adiel Palma, Norberto González y Yosvany Pérez, entre otro grupo de entrenadores, aunque en este momento no hay confirmación de que alguno de ellos estará con nosotros en la Serie. No obstante, todos han mostrado su disposición de ayudar en esta etapa de preparación, que tenemos previsto iniciar el 17 de mayo.

Será el cuarto año de Alaín al frente de la manada de paquidermos, momento que, para muchos especialistas, los proyectos están totalmente listos para alcanzar los mejores resultados. ¿Llegará la ansiada medalla?

“Sí, ese es el objetivo. Es un grupo de trabajo que ha aportado resultados rápidamente, mucho antes de lo esperado, lo que eleva las exigencias y el nivel de expectativas en nuestros seguidores. Si logramos alinear el pitcheo la tarea será menos compleja. Y opino que podemos hacerlo, pues existen atletas con potencialidades, y ya cuentan con seis o siete campañas de experiencia, por lo que están en condiciones de aportar lo que necesitamos de ellos”.

Mucho se ha hablado del traslado de atletas a otros territorios durante la venidera justa. ¿Habrá bajas o altas importantes en Cienfuegos?

“Somos conscientes de los casos que han generado mayor polémica. En el tema específico de Richel López, que ocupa una de las posiciones clave dentro del equipo, puedo decirte que desde el año anterior viene presentando problemas personales, los cuales no ha podido resolver. Hemos conversado con él y sus intenciones son seguir defendiendo la franela de los Elefantes, pero hay cosas que no están en nuestras manos, y el atleta se encuentra a la espera de respuestas a sus problemáticas actuales. Es un trámite que no ha concluido, pero también hay que respetar los términos que establece la Comisión Nacional para llevar a cabo este tipo de movimientos, así que existe la presión. Hasta hoy forma parte del conjunto, pero no sabemos si contaremos con él para la campaña.

“Para aclarar otra duda importante, hoy confirmo la reincorporación de José Manuel Oramas a nuestro grupo. Es cierto que realizó pruebas en Villa Clara, pues lógicamente es un pelotero joven con deseos de jugar regularmente, pero respondió al llamado de la provincia y entendió la situación del plantel y la necesidad de contar con él aquí. Todos saben que tenemos hoy atletas en la selección nacional, jugadores de cuadro específicamente, que en cualquier momento pueden ser contratados en el exterior, por lo que Oramas se nos hace imprescindible en estos momentos”.

“También en el orden de los retornos, Yoasniel Emilio Pérez se ha acercado con intenciones de integrarse, tal como lo hizo en el inicio de la preparación para la Serie 60. En aquella ocasión no fue posible su incorporación debido a trámites migratorios, pero ya está establecido otra vez en el territorio, por lo que es otra propuesta que tenemos para incluir en la preparación, y es un atleta que nos puede ayudar mucho”.

Se acerca otra prueba de fuego. Entre tantas otras cosas, ¿cuánto anhela Alaín Álvarez el regreso de la afición al estadio?

“Lo deseo con todas mis fuerzas. Y no solo yo, todos los muchachos están necesitados de eso. Nosotros nos preparamos y luchamos todo un año para jugar ante una afición, y el público es pilar indiscutible de la motivación que genera un campeonato de béisbol, en especial el nuestro, que se ha tornado muy competitivo, con mucha rivalidad. Esperemos que la pandemia se extinga de una vez para poder disfrutar de la alegría de unas gradas a reventar, complemento ideal para este espectáculo que es nuestro deporte nacional”.