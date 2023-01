Al amparo de la guerra Zelensky lidera la campaña de privatización masiva de Ucrania

Por Max Blumenthal*

Aunque los medios corporativos nos inundan con historias de agresión rusa, muchas menos personas saben que el propio Gobierno ucraniano ha estado usando la niebla de la guerra para actuar contra ciertos sectores de su propia población, ajustar cuentas e intentar revolucionar la sociedad.

Estos intentos han sido encabezados por el propio presidente Volodymyr Zelensky, quien, en los últimos meses prohibió más de diez partidos políticos (incluido el principal bloque de la oposición), ilegalizó los sindicatos, proscribió el idioma, la música y la cultura rusas y proclamó su país abierto para los negocios a los inversores occidentales. En la última edición de MintCast, el presentador Mnar Adley se une al periodista Max Blumenthal, Editor en Jefe de The Grayzone, para hablar sobre Zelensky, la guerra y las consecuencias para Europa.

Si bien Zelensky ha sido presentado como una figura heroica en Occidente, también ha tomado medidas enérgicas contra todas las formas de disidencia dentro de Ucrania, incluso actuando contra grupos religiosos que considera que no son lo suficientemente leales a su Administración. “Están reuniendo sacerdotes en Kherson mientras hablamos, junto con miembros de la secta ultraortodoxa judía Chabad, para que se quedaran en Kherson para atender a su gente, cuando era territorio ruso, antes de la retirada rusa”, dijo Blumenthal.

Mientras millones de hombres ucranianos están sujetos a ser reclutados por el ejército, otros esperan por temor a ser atacados por la Administración. Las listas de asesinatos circulan en línea mientras las noticias de los últimos políticos arrestados se difunden en las redes sociales. Blumenthal denunció lo que describió como “régimen al estilo de Pinochet de desapariciones, asesinatos, torturas, arrestos de toda la oposición de Zelensky, incluido su oponente más popular y destacado, el líder del Partido Patriota de Ucrania Viktor Medvedchuk”. El general Pinochet de Chile, por supuesto, usó una violencia abrumadora como táctica para imponer medidas económicas para enriquecer a sus patrocinadores occidentales, medidas que la población no habría aceptado de otra manera.

Al parecer Zelensky también está intentando forzar olas de privatización para revolucionar la economía ucraniana. Al mismo tiempo que se dirigía a la Bolsa de Valores de Nueva York y proclamaba que Ucrania ofrece la mejor oportunidad de inversión desde la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos han sido prohibidos en todo el país y se ha encarcelado a comunistas y activistas por los derechos laborales. Al describir esto como la “violación financiera de las propiedades públicas ucranianas”, Blumenthal comparó los eventos con el frenesí de despojo de activos que destruyó la economía rusa en la década de 1990. Fue este tipo de informes y comentarios lo que probablemente desencadenó la retirada de una invitación de Blumenthal a una conferencia en Portugal (supuestamente a instancias de la Primera Dama de Ucrania, Olena Zelenska).

*Max Blumenthal es un periodista galardonado y autor de varios libros, incluidos Republican Gomorrah , Goliath , The Fifty One Day War y The Management of Savagery . Ha producido artículos impresos para una variedad de publicaciones, muchos reportajes en video y varios documentales, incluido Killing Gaza . Blumenthal fundó el medio de noticias de investigación The Grayzone en 2015. Se enfoca en resaltar la política exterior belicosa de Estados Unidos y cómo el estado perpetuo de guerra hace eco en la política interna.

(Publicado originalmente en https://mintpressnews.es/zelensky-leading-ukraine-privatization-drive-max-bluementhal/283003/)