Ajedrez Cienfuegos: Apertura A23, ¿y el próximo movimiento?

En Abril, el 23, fue reinaugurado como parte de las obras por el bicentenario de la ciudad el local de la Academia provincial de Ajedrez. Impresionante, estéticamente acertado, desde entonces se anunció como una obra a continuidad, restándole varios detalles en lo constructivo y la llegada de otros recursos tecnológicos; sin embargo, dos meses de enroque lleva el proceso, aguardando un próximo movimiento.

Y la espera, no solo desespera, sino afecta: “los niños están ansiosos, peor los padres y la parte más difícil nos toca a los profesores, que es explicárselo, comenta el MN René Fernández Vidal. Según nos dijeron, solo faltaban algunas cosas, de rápida solución, para entrar en funciones lo antes posible. Hasta hoy nada. El torneo Pioneril se efectuó en la EIDE; después de jugar su eliminatoria, el 9-10 no tuvo competencia provincial; ni el 7-8; solo le dieron prioridad al 11-12. Para el resto, quedó en el camino el trabajo de un curso completo.

“Le agradecemos enormemente a Etecsa por facilitarnos durante un tiempo un salón en una de sus dependencias para prepararnos. Pero ahora por temas de ahorro energético, y como el espacio estaba diseñado para aire acondicionado, no podemos continuar allí. Estuvimos en el frontón, y tampoco. Nos movimos al comedor de la escuela Guerrillero Heroico, mas en el local funcionan otras manifestaciones y de momento estás dando una clase y entra una profesora de baile, pone la grabadora y así no podemos continuar; además, están en todo su derecho, pues el lugar les pertenece. En el gimnasio de lucha tampoco pues no tenemos muchas condiciones y allí se entrena todas las tardes… En fin, todo esto ha traído una gran preocupación”.

ENROQUES

A unos 350 mil pesos en moneda total ascendió el costo de la referida obra, con 35 mesas y tableros de mármol para ampliar a 70 las capacidades de jugadores en el local, completamente iluminado desde su salón principal hasta el portal; cátedra, baños e incluso el cartel identificativo en la fachada al Paseo del Prado. “La mejor del país” aseguraron los beneficiados en su momento, aunque ahora no dejan de aflorar pendientes.

“Su entrega, completa, la previmos para el bicentenario de la ciudad, pero solo pudimos concluir una primera parte por atrasos con la madera en la empresa que nos garantiza la carpintería, informa Rafael Marín Milanés, director del Inder municipal, al cual pertenece la instalación. Ya les entró. Ahora está el tema agua: un vecino rompió o picó la tubería de suministro a la Academia, afectando a esta, a la empresa de al lado y a otras dos casa de familia. Ya lo denunciamos a Acueducto y ellos iban a tomar las medidas”.

Por lo interno, surgen ciertos desacuerdos, entre ellos la persistencia en un único baño y la falta de ventilación del local, al tapiarse varias de sus ventanas. Los directivos esgrimen haber consultado cada detalle del proyecto con los profesores; estos, en cambio, lo niegan. Lo cierto es que son cuestiones, ahora mismo, irreversibles.

“Algunas cosas se hicieron a petición del inversionista (Inder municipal), declara Bárbaro Betancourt, técnico en proyectos de la Empresa de Diseño de Ingeniería del Ministerio de la Construcción en la provincia, a cargo de la obra. Quise hacer dos baños, de hembras y varones, como manda la norma; pero ellos querían el espacio para algo más y así quedó, como uno solo, con sus respectivas puertas independientes y una en la entrada (hasta hoy no las tiene). En el caso de las ventanas, ninguna está tapiada en el proyecto (sí en la ejecución), incluso se sugiere conservar las lucetas (cristales) sobre las puertas para mantener la luz y adecuarnos el diseño antiguo (tampoco se respetó). Al final yo entrego mi trabajo al inversionista y ellos después deciden cómo hacerlo”.

Diseñada para 24 luminarias fluorescentes dobles de 40 watts, de última hora fueron sustituidas por unas lámparas colgantes, decorativamente idóneas; mas no precisamente funcionales. Evidente fue el problema y ya en camino otra solución: “Pronto vamos a colocar otras por los lados, ya no de 40, sino de 20, para reforzar”, reseña Marín Milanés.

Televisores, ventiladores y computadoras se anunciaron en principio: “están previstos, pero no en la provincia aún, señala el directivo. Va a empezar profesor-alumno, nada más”. Y aunque todos están obligados al cuidado y conservación de cada elemento allí colocado, no deja de ser válida la incertidumbre sobre la responsabilidad administrativa de los mismos. “La Academia está enclavada en un combinado deportivo (No.1), con su estructura requerida, son ellos los encargados de administrarla”, concluye el directivo municipal.

SOBRE EL TABLERO

“Para muchos, quizá el curso escolar haya acabado, pero tenemos a muchos niños invitados a torneos pioneriles en otras provincias en agosto; eventos con Elo internacional y no han podido entrenar, insiste el MN René Fernández. Además, viene el verano y aquí recibimos a los pequeños; en más de una ocasión de esos grupos de verano hemos captado talento para la matrícula. Sin contar a los jubilados y la categoría social, quienes vienen en horario nocturno”.

“Para el verano debe estar lista la Academia de Ajedrez, asegura Rafael Marín Milanés, director del Inder en el municipio cabecera. De hecho, es una de las instalaciones previstas con actividad nocturna, hasta las 9 de la noche en la etapa estival. Cuando terminen con las puertas, será entregada”.

¿Jaque?

