Aires de nueva trova en Cienfuegos

Durante este año 2022 se ha venido celebrando en todo el país la Jornada por el 50 aniversario del surgimiento de la Nueva Trova (1972-2022), la cual se ha caracterizado, en lo fundamental por rendir tributo a todos los que día a día honran desde su música este género.

Un poco más de una década transcurría luego del triunfo revolucionario cuando en el país comienzan a ocurrir una serie de cambios y transformaciones en todos los órdenes, la cultura no estuvo exenta de ellos y mucho menos la creación musical. Surge para ese entonces la Escuela Nacional de Arte (ENA), el Teatro Musical de La Habana y la Orquesta Cubana de Música Moderna con un Todos Estrellas. A ello se suma el Encuentro de la Canción Protesta en 1967, del cual se derivaría el Movimiento de la Nueva Trova, con el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC del cual formó parte Sara González. De esta etapa de su vida, la propia Sara expresó:

“La estancia en el Grupo me enseñó a trabajar en colectivo. Además, Leo nos enseñó, dilucidando problemas conceptuales y llevándonos a enfrentar la creación a partir de un criterio definido. En las clases analizábamos desde lo más popular hasta lo más complicado. Y no había convencionalismos. Leo llegaba y nos resumía los aspectos básicos de la armonía en diez minutos. En verdad, esa etapa de aprendizaje constituyó casi un privilegio como artista, porque no coinciden siempre el apoyo de una institución, un maestro semejante y compañeros como aquellos (…).”[1]

Es también la época de auge de la trovadora Teresita Fernández en el club Cóctel, donde asiduamente invitaba al trovador Silvio Rodríguez que se convertiría en un clásico de la canción y de otros como Pablo Milanés, Vicente Feliú y Augusto Blanca que se iban imponiendo en el panorama musical cubano.

En Cienfuegos, el abanderado fue Lázaro García con piezas como: Al sur de mi mochila, Carta de provincia, Dardos de miel, Hay que saber que la vida sigue, Hoy logré tenerte, La emboscada y Cuentos. Sobre su entrada en el Movimiento de la Nueva Trova, recuerda en entrevista realizada en el 2020: “En el 72, se funda la nueva trova, yo no participo en la fundación pero ya se sabía de mí. Al año siguiente en el 73 me invitan al Festival de la Nueva Trova, en Manzanillo y conozco a Silvio, a Pablo a Augusto. Aparecieron Pedro Novo, Lupe Álvarez, Francisco Villalvilla y así me fui metiendo, confluían mucho los intereses estéticos, con gran dosis ideológica. Para próximos encuentros ya comencé a componer, yo tenía Carretón, que fue una de mis primeras composiciones. Al poco tiempo convertí a Los Jaguares en acompañantes de los trovadores. Teníamos la Jornada de la Canción Política, empecé a viajar y a confrontar con artistas de otros países: México, Argentina, España”.[2] En su obra se destaca una particular vertiente lírica con una estructura que resalta su sentido cromático, que podemos considerar como el elemento de estilo más significativo dentro del género, utilizado siempre en función de la expresividad del texto.

Otra generación cienfueguera le sucedió, los hermanos Pedro y Roberto Novo, Ariel Barreiro, Nelson Valdés y otros muchos que dignamente le ponen sello y distinción a esta nueva canción de la trova.

De manera general el repertorio de estos cantautores incorpora decenas de temas instituidos en homenajes a Cienfuegos, ciudad hacia la cual expresan su más rotunda admiración a través de letras labradas desde la ternura y la pasión por lo suyo.

Estas canciones le han ofrecido al pueblo la inmensa felicidad de honrar a personas y lugares que quieren y respetan; como, además, llevarse de vez en vez la ciudad de paseo por donde quiera que van, a merced de su voz y su guitarra.

La Nueva Trova promete mucho más que 50 años, ella sobrevivirá mientras existan músicos y compositores con la sensibilidad necesaria para reflejar lo más auténtico que le rodea.

