Agua que has de pagar…

Extrañé a la señora, ya mayor por cierto, que amable y sonriente tocaba a la puerta todos los meses para cobrar el servicio de agua potable. Un día dejó de venir. No supimos más de ella. ¿Cómo lo pagamos entonces? ¿Dónde puedo saber el importe sin que la gestión signifique una tarea más, agregada a las muchas que debemos hacer?

Aquella señora nos acostumbró (a lo mejor para bien o para mal) a venir cada mes o cada dos meses y cobrarnos el servicio. Por lo general nunca acumulábamos atrasos.

La vida está dura. La inflación anda al galope y los precios están por los cielos. El salario, cualquiera que sea la cantidad (salvo algunas excepciones) no llega nunca ni a mediado del mes. Y que levante la mano “quien pueda tirar la primera piedra”.

Es sábado cuando escribo estas líneas. Acabo de regresar de la feria agropecuaria, “con la billetera desplumada”. Y no traje casi nada a la casa. Me senté a escribir. Tocaron a la puerta. Una joven, muy amable y respetuosa, mencionó mi nombre y afirmó:

-Para cobrar el agua.

-¿Cuánto es?, le pregunté.

-218,40 pesos, respondió.

Me quedé congelado.

-¿Y por qué tanto?

-Porque no se había cobrado antes, explicó.

Acudo a la red social Facebook y expongo en el perfil de la empresa especializada mi inconformidad por la cuantía tan elevada. Sé bien que el servicio de agua hay que pagarlo, como el de la electricidad, el telefónico…, pero no creo que deba ser de “un solo golpe”.

Al respecto comentó una persona. “Ha sucedido a muchos clientes… El cobro no ejecutado en el período de consumo real ha llevado a la acumulación de meses llegando a nuestros domicilios con un cobro de largo período. Las explicaciones han sido reiteradas: la falta de papel es una de las más esgrimidas, pero la realidad es que han puesto a los consumidores, al pueblo, en una situación muy difícil, en un momento en que la vida se ha encarecido bastante. Que nos llegue un cobrador que hacía meses no pasaba con adeudos acumulados por responsabilidad de la entidad es irrespetuoso y desconsiderado. Hasta cobrar el Acueducto es algo complejo”.

Y Neidis Peñate González, al parecer directiva o funcionaria de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, explicó amablemente: “El lector cobrador debe haberle dejado el comprobante de adeudo donde usted puede ver el cobro del mes más el importe de meses anteriores. Este adeudo se debe a la inexistencia de papel preimpreso en nuestra empresa. Dándole respuesta a su pregunta, claro que sí puede hacer efectivo el pago en nuestras oficinas comerciales sin ningún problema. También le explico que usted puede pagar y consultar su factura mensual mediante el uso del Transfermóvil, desde la comodidad de su hogar (Nota: no conozco el mecanismo). En caso que no pueda hacerlo de esta manera por no tener este servicio, se podrá dirigir de igual manera a nuestras oficinas y preguntar por su factura y pagarla en caja”.

Todo eso se comprende bien. No obstante considero que la entidad, ante la falta del papel preimpreso para la facturación, debió buscar y encontrar alguna alternativa viable que no fuera cobrar un año completo. La propuesta de una solución no la tengo en las manos ni me corresponde hacerla.

Debe tenerse en cuenta además, que recibimos ese servicio de manera ineficiente, impuntual, inseguro y de muy mala calidad, por causas diversas y conocidas. Y si a eso le agregamos un cobro sumado durante doce meses o más “estamos bien parados”, como decía mi difunta abuela.

Dejo claro un principio: hay que pagar el servicio de agua potable, pero no debe ser de una sola vez en el año. ¿Qué podremos hacer entre la empresa y los consumidores?