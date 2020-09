Agricultura en Cienfuegos: sin vuelta atrás

Ahora, cuando han pasado unos días, se sacan mejor las cuentas y se corrobora que entre las afectaciones más visibles de la tormenta tropical Laura en Cienfuegos, están las del sector agrícola, sobre todo las sufridas por el plátano en diferentes polos productivos del territorio.

Dicho cultivo aporta una considerable cantidad de toneladas de alimentos; por tanto se requiere reordenar la estrategia para que —a la vuelta del tiempo— posibilite la garantía de productos agrícolas en el plato de los perlasureños.

“Debemos ver la estrategia en el corto, mediano y largo plazos”, afirma Yoan Sarduy Alonso, delegado de la Agricultura en la provincia, quien al referirse al plátano que quedó en pie luego de los vientos de “Laura” , enfatizó en que se convierte ahora en el cultivo de ciclo corto de que disponen polos productivos como Juraguá y Horquita.

Se impone, como ha venido sucediendo, la limpieza de todas las plantaciones, hacer las atenciones culturales requeridas: cultivar, limpiar, deshijar, en fin conducir bien los platanales para equilibrar los planes y asegurar los balances de alimentos que se necesitan,” dijo el directivo.

Respecto a la campaña de siembra de frío Sarduy Alonso precisó que se readecuará en cada municipio, de manera que “se adapte a las actuales circunstancias. Hay que incrementar la siembra de tomates, de hortalizas de hojas, calabaza, entre otros. Debemos ser ágiles en el uso de las casas de cultivo para tirar las semillas y conducir la política de siembra, así como garantizar productos para la exportación que permitan obtener los recursos en divisas que requieren las Empresas”.

Sin dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, los productores agropecuarios de Cienfuegos asumen la rápida recuperación de las áreas dañadas. De tal suerte, todo lo aprovechable se destina a la alimentación del pueblo y también a la elaboración de pienso para los animales.

EN EL TERRENO

Un reciente recorrido por varios polos productivos del territorio cienfueguero encabezado por el presidente del Consejo de Defensa, Félix Duartes Ortega, permitió constatar los daños pero también el accionar, en pos de restablecer el orden en las áreas afectadas.

En la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Mártires de Barbados, en las cercanías de la Playa de Rancho Luna los vientos de “Laura” dañaron algunos cultivos.

José Ramón Rodríguez Cuba, presidente de la CPA, explicó que “unas ocho hectáreas (ha) de plátano, además de frutabomba y calabaza, sobre todo las flores, resultaron afectadas. También los techos de la conejera, la vaquería y el almacén sufrieron roturas, pero ya los hemos recuperado.

“Trabajadores del Inder y cooperativistas de otros municipios, junto a nuestras fuerzas, nos hemos dado a la tarea de recuperar cuanto se pueda. No dejaremos que se pierda nada”, aseguró.

En la Unidad Empresarial de Base Integral Juraguá también se hizo sentir la tormenta tropical, que dejó afectadas 50 hectáreas de plátano, de los cuales al momento de la visita ya se habían cosechado más de 40 toneladas. “Hacia los próximos cuatro meses la afectación será de más de cien toneladas de plátano”, asegura Javier Genel Rodríguez, director de la entidad.

Tampoco escapó de “Laura” el polo productivo de Horquita, donde la misma fruta resultó el principal cultivo con daños, lo cual repercute con miras al período venidero, tal y como lo confirmó Rolando Pérez Ramos, director general de la Empresa Agropecuaria, quien aseguró que “(…) tendremos un 47 por ciento menos de producción; de ahí que trabajamos en función de buscar las alternativas posibles para garantizar la alimentación del pueblo, como incrementar la siembra de boniato, además de variedades de hortalizas”.

No hay vuelta atrás, la Agricultura en Cienfuegos tiene ante sí el gran reto de que no haya desabastecimiento de sus producciones. Para ello no solo empeñan la palabra, sino que modifican y ajustan estrategias y ponen manos a la tierra para conseguirlo.