Agricultores de Cienfuegos se “afincan” para cumplir con la campaña de frío

Con el objetivo de cumplir con la campaña de frío, agricultores de la provincia de Cienfuegos se afianzan en las labores de preparación de tierra y la siembra de viandas, granos, hortalizas y vegetales, entre los rengloes alimentarios a asegurar en fin de año.

En recorrido por áreas de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Juraguá, perteneciente a la Empresa Agropecuaria Horquita, en el municipio de Abreus, Maridé Fernández López, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, y Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, conocieron de la marcha del programa de las poco más de 2 mil hectáreas comprometidas a plantar hasta finales de febrero del próximo año.

En el cabezal 25 de la entidad abreunse las máximas autoridades del territorio pudieron apreciar in situ las 11 hectáreas de plátano burro cuyo destino será la materia prima para minindustria El tostón. No lejos del lugar otras cerca de 40 has de yuca muestran el empuje de su crecimiento e igual lozanía exhiben las 13,2 ha de tomate trasplantado e igual área de pepino, vegetales que prometen la presencia de esos surtidos para fin de año.

A la interrogante del Gobernador acerca de las inversiones hidráulicas, los directivos de la UEB explicaron de los avances en el soterrado de unos mil 500 metros de tubos de 250 milímetros de diámetro para alimentar dos de las 14 máquinas de riego Fregat, en tanto, sigue la ejecución de ramales destinado al beneficio de otras dos de esos equipos.

La comitiva pudo constatar también las labores en la infraestrura del taller de maquinaria agrícola y el complejo cocina-comedor, como parte de la dignificación de esas instalaciones de cara al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo como parte de la atención al hombre. Del intercambio salieron soluciones para la adquisición de las planchas necesarias para completar el techado de la nave, así como dos bombas de agua a partir de paneles solares para el servicio a los obreros-comensales.

En predios de la Empresa Agropecuaria Horquita, específicamente en la granja 2, los visitantes fueron testigos del alistamiento de las tierras para la siembra de las primeras 80 hectáreas con semilla de papa de producción nacional, de las 300 previstas para toda la campaña del apreciado tubérculo.

El periplo concluyó en el nuevo polo productivo El Dajao, subordinado a la UEB Agropecuaria Rodas. En el enclave agrícola ya crecen 45,7 ha de cultivos varios, incluyendo las hortalizas. Según trascendió, otras 65 hectáreas (aun por desbrozar) deben incorporarse a la campaña de frío, dirigidas a la siembra de yuca compacta y malanga. Todos estos renglones alimentarios forman parte de los empeños de los agricultores del territorio rondeses por tributar al programa de autiabastecimiento municipal, cuyas áreas fueron rescatadas del marabú.

En cada sitio visitado la primera secretaria del Partido en la provincia se interesó por los salarios que perciben los trabajadores e insistió en que las formas de pago tienen que estimular la producción, por supuesto en apego a los resultados finales.