África pide reunión urgente del Consejo DDHH de la ONU

Los 54 países de África han solicitado una reunión urgente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la brutalidad policial y la violencia contra las manifestaciones pacíficas.

Así lo informó este sábado la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Twitter.

BREAKING: 54 African countries are calling for an urgent meeting by the UN Human Rights Council into police brutality and violence against peaceful protest.

