África en mí, África en nosotros

Hace unos años, en vísperas de partir para una misión médica en el Reino de Lesotho, un amigo me invitó, junto a mi esposa, a cenar en un restaurante paladar en La Habana. Después de la comida, donde estaban presentes otras personas, hubo una sobremesa, y mi anfitrión me presentó como un médico que iría a trabajar al lejano reino africano, y que, además, había estado en otros países del continente hermano. Uno de los presentes, un señor en sus cincuenta, muy blanco, larga melena canosa y lacia, me espetó: — ¿Y como le va con los negros?, a lo que le contesté muy rápido, sin pensarlo: — Yo soy negro, igual que usted. Siempre me ha ido bien.

Al margen de la polémica y controversia surgida luego, le demostré que, si era cierto había nacido en un pueblito de la hoy provincia de Mayabeque, era negro, igual que yo, venido al mundo en un ingenio azucarero en las inmediaciones de Sancti Spíritus. Y rematé mi oratoria con algo por todos conocido: nacimos en Cuba, por lo cual tenemos las raíces afincadas en la península ibérica y en la mayoría de los países del Golfo de Guinea, esquilmados de su gente de sangre buena. Después conocí por un estudio sobre nuestro componente genético, desde la perspectiva de los grupos étnicos, que Cuba ni es blanca ni es negra, es mestiza, lo que me dejó satisfecho. Somos mestizos, por lo que la sangre negra está incluso en quienes parecemos blancos.

El 25 de mayo se celebra el Día de África. El origen de esta conmemoración se remonta a esa fecha del año 1963, cuando 32 líderes de estados africanos se reunieron en Addis Abeba para formar la Organización de la Unidad Africana (OUA), hoy Unión Africana (UA).

He sido afortunado, más bien privilegiado, en mi carrera profesional, como médico epidemiólogo y salubrista, pues me ha llevado en funciones de trabajo varias veces al continente africano: África del Sur (en dos oportunidades), Lesotho, Zimbabwe, Ghana y Sierra Leona. En una oportunidad, alguien, presentándome a una delegación de uno de esos países, dijo que era un “africanista”. Me sentí orgulloso. Además de tener lo de negro en mis genes, la profesión me ligó a esos orígenes por nueve años y medio.

Guardo recuerdos, memorias y anécdotas de esas largas estancias. La primera incursión fue a Sudáfrica, cuando el apartheid se desmantelaba. Memorable el encuentro personal, junto a mi colega Dr. Carlos Mas Zabala, con Mandela en agosto de 1992. El líder universal nos acogió con gran afecto, nos veía como hijos de Fidel, otro hombre de talla igual de inconmensurable. Y fue una suerte casi tres años después trabajar para que su pueblo tuviera un sistema único y democrático de Salud, además de participar en la génesis de la primera presencia médica cubana en su gran nación.

El Reino de Lesotho y la República de Zimbabwe fueron escenarios donde, además de cumplir con mis tareas, continué ligándome a los africanos, conociendo sus tradiciones y cultura, su historia y luchas de liberación contra la metrópoli, su música, alimentos y arte en general; sorprendiéndome siempre de la diversidad de lenguas y dialectos, y disfrutando de la geografía, que en ciertos lugares me recordaba la nuestra. Las “rocas en equilibrio” en la periferia de Harare, son para mí uno de los caprichos mas singulares de la naturaleza. En mi casa hay muchos objetos, de fina artesanía local, que cada día me hacen estar cerca de aquellos momentos vividos junto a esos pueblos.

Ghana y Sierra Leona me dejaron conocer otra dimensión del continente: la esclavitud. Por estar ambos bañados por las aguas del Golfo de Guinea, por su posición en las rutas comerciales y distancias de Europa y el Nuevo Mundo, igual que muchos de sus países vecinos, fueron fuente inagotable de la mercancía humana, de los esclavos negros, que por millones fueron llevados a América.

En Ghana conocí las ruinas de los sistemas defensivos que las poblaciones locales construyeron para defenderse de los depredadores humanos, y parte de “la ruta del esclavo”, un recorrido de norte a sur, de más de mil kilómetros, que hacían encadenados y amarrados, hasta los centros de concentración en las costas, para ser exportados como mercancía. Uno de esos lugares es el Castillo de Elmina, fortaleza construida por los holandeses, a 160 kilómetros al oeste de Accra, lugar que se conserva como museo que evoca, para nunca olvidar, una triste historia de la humanidad. Al concluir mi servicio en ese país viajé al Castillo de Elmina, tenía que ver sus paredes e intimidad deshumanizadora, conocer y palpar esa historia. Sobre eso un día escribí, pero puedo repetir que los dos lugares más sobrecogedores que vi fueron el patio central, donde bolas de piedra recuerdan que la negra que se iniciaba forzosamente como esclava y no se sometía al sexo del blanco, era golpeada en los tobillos hasta su destrucción. ¡Ah, la culta Europa! Pero más terrible y dramático fue mirar y llegar hasta “la puerta del no retorno”. Por esa puerta, que es un espacio entre gruesas paredes y una arcada, salían los esclavos para ser embarcados en las naves negreras a un destino desconocido. Frente a ese símbolo imagine la angustia, sufrimiento y desesperanza de esos seres humanos.

En Sierra Leona supe de la historia de Sengbe Pie que, capturado en su tierra natal por sus congéneres, fue negociado a esclavistas portugueses y junto a otros traído a Cuba. Vendido a hacendados del Camagüey y mientras era llevado a ese destino en la goleta Amistad, Sengbe Pie se amotina y toma el mando de la nave, pero por varios avatares llegan a las costas de Estado Unidos de América, donde son capturados. Después de un proceso judicial, él y sus compatriotas son repatriados libres a Sierra Leona. Por los lugares donde ese símbolo de rebeldía y emancipación caminó y vivió, lo hice junto a mis colegas del Contingente Internacional Henry Reeve durante el combate contra el Ébola. En aquel momento escribí sobre lo que llamé “la conexión Sierra Leona-Cuba-USA”.

El haber estado en esos países africanos me permitió entender con más claridad los sentimientos de Fidel respecto a la esclavitud, su apoyo a la liberación del continente negro contra el colonialismo, su solidaridad en la lucha contra el ominoso apartheid, el envío de cientos de brigadas médicas a esas tierras de nuestros orígenes y la formación en nuestro suelo patrio de miles de jóvenes, que hoy son una realidad en el desarrollo de sus naciones. Entonces entendí mucho mejor su máxima de que ser internacionalistas es saldar nuestra deuda con la humanidad.

Por eso estimados lectores puedo decir, por mis raíces y mis vivencias, que África está en mí como ser, y en nosotros como pueblo cubano.

Otros trabajos del autor también relacionados:

Una crónica desde Sierra Leona en fecha de cumpleaños (+ Galería en Flickr)

Día Mundial de la Malaria: Apuntes cubanos desde Ghana

Adios Madiba