Afganistán, escenario de devastación y dolor tras mortífero sismo

Golpeado por la crisis, ahora por un mortífero sismo de magnitud 6,1 grados ocurrido la víspera en el sureste del país, Afganistán se ha convertido una vez más en un escenario de desolación y dolor.

Este jueves, sin prácticamente apoyo internacional ni maquinaria, los rescatistas continuaban la búsqueda a mano de sobrevivientes y cuerpos, en una nación devastada.

Se trata del terremoto más letal en el país en dos décadas y mientras los trabajos continúan, las autoridades advierten que la cifra de víctimas mortales podría ser mayor.

A ello se suman las condiciones que viven los afganos, con un precario sistema de salud, deteriorado a diez meses que el Talibán tomó el poder del país.

Y es que el ascenso del grupo cortó el financiamiento internacional y el mundo rechazó su gobierno, por lo que se desconoce si recibirá ayuda externa. Así, sin maquinaria pesada, los rescatistas hacen uso de las manos para trabajar entre los escombros.

Formalmente, el gobierno aún no ha solicitado el apoyo de buscadores y rescatistas internacionales. Tampoco para la obtención de equipos de naciones vecinas que permitan reforzar ambulancias y helicópteros. Sin embargo, funcionarios de varias agencias de la ONU dijeron que el Talibán les dio acceso total a la zona afectada tras el sismo.

A close-up look at the devastation caused by Wednesday’s earthquake in #Afghanistan. The latest information is that 1500 people have been killed, and 2000 injured.#AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/g1DesetMJs

