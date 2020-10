Advierten que solo un fraude podrá derrotar al MAS en Bolivia

El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, advirtió hoy que solo un fraude podrá impedir que su organización, primera fuerza política de Bolivia, gane las elecciones del domingo próximo.

En una agotadora jornada proselitista, Arce manifestó en el departamento (provincia) de Cochabamba, desconfianza sobre el desempeño del Tribunal Supremo Electoral (TSB), encabezado por Salvador Romero.

‘Queda claro que la única manera que nos ganen en este momento es con fraude, todos saben que el MAS va ganar’, declaró a la prensa el favorito de las encuestas, y criticó a operadores mediáticos derechistas que buscan concentrar el voto opositor a favor del exgobernante Carlos Mesa.

Tales esfuerzos apuntan en primera instancia a evitar que Arce gane el domingo la presidencia, con 40 por ciento de los votos o más y obtenga una ventaja de diez puntos sobre quien ocupe el segundo lugar, sin lo cual habría una segunda vuelta en la que todas las facciones derechistas se unirían.

Arce lamentó que el TSB no sea transparente y no facilite el acceso a la información oportuna que permita verificar los resultados con celeridad.

Apuntó de otro lado que hay desesperación en la derecha, a la que advirtió que ni sumando fuerzas podrán ganar al MAS, pues, como reconocen sus adversarios, ‘el voto más fiel y firme es del MAS’, al que el pueblo ha expresado su apoyo en grandes concentraciones.

‘Existe llanto, dolor, desempleo, crisis, tenemos que darle solución y eso lo garantizamos nosotros. Vamos a dar una sorpresa este 18 de octubre’, expresó.

De otro lado, Arce cerró su campaña proselitista en Sacaba, localidad cochabambina donde en noviembre de 2019 fuerza militares y policiales abrieron fuego sobre manifestantes contrarios al golpe contra el líder del MAS, Evo Morales, y causaron 12 muertos y un centenar de heridos.

En una masiva y jubilosa concentración Arce dijo que el domingo próximo ‘iremos a votar por la liberación de Bolivia, iremos a ganar las elecciones’ y demandó hacer respetar el voto y triunfar con más de 50 por ciento de los votos.

‘Con el voto útil no se come, no se da empleos, no se tiene ingresos, no se recupera la educación, no se recupera la salud’, dijo en referencia a la campaña mediática y gubernamental que induce a votar por Mesa porque los demás candidatos no tienen opción.

El candidato socialista prometió además que gobernará para todos con criterio de unidad y recordó que el MAS recuperó los derechos indígenas y los recursos naturales y se apresta a recuperar también la democracia y la patria.

Por su parte, el candidato del MAS a la vicepresidencia, David Choquehuanca, dijo que el domingo la organización va a recobrar la democracia ‘de manera pacífica, sin violencia, sin enfrentamientos y sin pelearnos entre nosotros’ y devolver la tranquilidad al país.