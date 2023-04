Adiós al Rey del Calypso (+Videos)

Ha muerto el incomparable Harry Belafonte. Con su música introdujo el aire caribeño del ritmo Calypso a la música afronorteamericana. Su aporte es esencial para entender lo que ese género de raíz jamaicana, como los antepasados del propio Harry, representa en el contexto de la música de estirpe afro que hoy forma parte de la cultura en este hemisferio.

La presencia afro en Estados Unidosabarca el suroeste de los Estados Unidos; ocupa el área de Nueva Orleans, San Luis, la cuenca del Mississipi y, más al norte, el barrio neoyorquino de Harlem donde Harold George Bellanfanti Jr.,nació en 1927. Su padre era de ascendencia holandesa y jamaicana, mientras que su madre era en parte escocesa; ambos de origen humilde.

La culturade Harlem fue el punto de partida en la música de Harry. Su periplo musical quedó signado a partir de 1956 con dos piezas de su álbum Calypso que se hicieron muy populares. Me refiero a Banana Boat Song (Canción del Barco de Bananas) y Jamaica Farewell (Adiós a Jamaica), las que evidencian su cercanía afectiva con la música afrocaribeña angloparlante. A partir de estas y otras composiciones, el Calypso se adentró en el alma de la música afronorteamericana, especialmente en el jazz y el soul. Así se produjo una fusión que con identidad de orígenes, aportaba lo propio desde perspectivas geográficas distintas.

Banana Boat Song contiene un ritmo y melodía cadenciosos y alegres. Se trata de un “canto de trabajo”, modalidad de decir la músicaque improvisabanhace tiempo los jornaleros jamaicanos.Una muestra de cómo la faena diaria incide en lo artístico, en ese caso la música. Jamaica Farewell nos deja otro aliento al oírla, ya que se percibe lenta y melancólica por serla música de despedida de quienes emigran.



Con esas dos canciones, Harry saltó a la fama. Desde que fueron dadas a conocer, sus contenidos reflejaron el compromiso afectivo del cantante con los más pobres. Consecuente con ello, fue un luchador por los derechos civiles de los afronorteamericanos contra la discriminación racial, causa que lo identificó con Martin Luther King Jr.

No sólo la música, también el cine formó parte de la vida artística de Harry Belafonte. También hizo teatro y recibió varios galardones. Es muy recordado por la película Island in the Sun, de 1957 la cual sufrió prohibiciones Island in the Sun fue prohibida en varias ciudades del sur de los Estados Unidos, ya que el racismo no aceptaba la historia de amor protagonizada por la actriz blanca Joan Fontaine y Harry. Todo llegó al extremo de recibir amenazas del tenebroso Ku Klux Klan.

Entre los eventos artísticos de Harry Belafonte se recuerda su participación en la canción We are the World cuando sumó una de las 46 grandes voces de la música norteamericana que la grabaron.

Fue cercano a Cuba, su pueblo y cultura. Nos visitó en reiteradas oportunidades y con su persona ratificó su espíritu solidario con el proyecto de la Revolución Cubana. Su partida física constituye la pérdida de un gran amigo que en todo momento se pronunció por la normalización de relaciones entre los dos países. Sus muchos años de afecto hacia el pueblo cubano fueron reconocidos el 23 de julio del año 2020 cuando el Estado cubano le entregó la Medalla de la Amistad.

Fueron muchas las visitas que realizó a Cuba. En todas esas ocasiones manifestó los sentimientos de cercanía y cariño que siempre profesó. El deceso del Rey del Calypso, acaecido este martes 25 de abril a la edad de 96 años constituye un acontecimiento triste para nuestro pueblo, y para el mundo entero. Un adiós que por lo afectivo nos hace sentirlo cercano.