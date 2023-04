Acusación contra Trump: «combustible» de campaña o puntilla en el ataúd

La acusación formal de un gran jurado en Nueva York a Donald Trump por su papel en el pago de silencio a una actriz porno podría tener dos consecuencias: catapultarlo hacia su nominación o enterrar su carrera política.

Así lo asegura el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, quien en charla este lunes con el programa Face the Nation, de la cadena CBS News, afirmó que temía que los esfuerzos del fiscal del caso, Alvin Bragg, terminaran beneficiando a Trump.

«Si Trump es absuelto o consigue que se desestime el caso, porque no es legalmente suficiente o lo que sea, eso será como combustible para cohetes, porque podrá decir: ‘Les dije que me estaban molestando y, ahora, he sido reivindicado'», comentó el político.

Bolton aclaró sin embargo que, de ser condenado Trump, el panorama cambiaría completamente, ya que sería bastante improbable que la mayoría de los estadounidenses lo consideraran para la reelección porque no querrán que «un delincuente convicto sea su presidente», agregó.

Por otro lado, Bolton criticó la posición de aquellos republicanos que defendieron implícitamente las acciones del exmandatario ensañándose con el fiscal Bragg, acusándolo de llevar a cabo una investigación por motivos políticos. «Tengo que decir que ver la respuesta a la acusación no ha sido alentador para el futuro del partido. Trump es un cáncer para el Partido Republicano», aseveró.

Si bien la naturaleza exacta de la acusación contra Trump no se dará a conocer formalmente hasta que sea procesado este martes, la agencia de noticias AP informó la semana pasada que enfrenta varios cargos de falsificación de registros comerciales, incluido un delito grave.

El expresidente ha negado haber actuado mal y desestimó la denuncia, calificándola de «persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia».

Un gran jurado de Nueva York votó el pasado 30 de marzo a favor de acusar formalmente al exmandatario por el supuesto pago de 130 mil dólares a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre la relación sexual extramarital que habrían mantenido en 2006.

Trump podría ser acusado por un delito grave de falsificación de registros comerciales y por violar las leyes de financiación de campañas con dicho pago. Está previsto que el expresidente comparezca este 4 de abril ante un tribunal de Manhattan para la lectura de los cargos en su contra.

La decisión del gran jurado de Manhattan marca la primera vez que se acusa a un expresidente en un asunto penal. La acusación o condena no impediría legalmente que el político republicano se postule nuevamente a la presidencia, ya que no tener antecedentes penales no se encuentra entre los criterios que establece la Constitución estadounidense para determinar quién es elegible para ser presidente. (Resumen con información de Actualidad RT)