Las autoridades sanitarias de la provincia de Cienfuegos adoptan medidas para el control del mosquito Aedes aegypti, ante el complejo contexto epidemiológico que enfrenta el territorio y el país con la transmisión de dengue. Pero, tú también puedes hacerlo. Actívate contra el dengue, elimina los criaderos de mosquitos con el autofocal.

5 de Septiembre elaboró este material didáctico multimedial con el propósito de que aprendas un poco más acerca del virus, pues el dengue es un problema de salud que amenaza y afecta a un número importante de personas en todo el mundo, y constituye una prioridad de salud pública, al generar una importante carga sanitaria, económica y social en muchas naciones.