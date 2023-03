Acciones bancarias se desploman tras discurso de Biden sobre economía

Las acciones de bancos estadounidenses se desplomaron este lunes tras el discurso del presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre economía. MarketWatch señala que, en total, doce bancos perdieron más del 10 % y cinco más del 20 %.

Así, First Republic Bank cayó un 65,1 %, mientras Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp y Charles Schwab perdieron un 75,9 %, un 41,0 % y un 19 %, respectivamente, detalla Reuters. Paralelamente, los activos de Comerica Inc. se desplomaron en un 45,7 %, de KeyCorp, en un 34,6 %, de Zions Bancorp, en un 31,6 %, y de Fifth Third Bancorp, en un 25,9 %, según MarketWatch.

En su discurso, Biden aseguró a la población de su país la estabilidad del sistema bancario de la nación pese a los problemas que ocurrieron en el sector la semana pasada.

El viernes, el sistema bancario estadounidense experimentó la quiebra más grande desde la crisis financiera de 2008: Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más grande del país, se vio colapsado después de que los depositantes retiraran su dinero, a medida que se extendía la preocupación por la crisis dentro de la entidad bancaria.

Dos días más tarde, los reguladores cerraron el Signature Bank debido a riesgos sistémicos y con el fin de evitar un contagio en el sector.

Trump caldea el panorama

Para caldear todavía más las incertidumbres, el expresidente estadounidense Donald Trump arremetió contra su sucesor, Joe Biden, por la situación económica que se ha desarrollado en su país, enfatizando en las perturbaciones que están ocurriendo en el sector bancario.

«Con lo que le está pasando a nuestra economía, y con las propuestas que se están haciendo sobre la mayor y más tonta subida de impuestos de la historia de EE.UU., […] Joe Biden pasará a la historia como el Herbert Hoover de la edad moderna», escribió Trump en la red social Truth Social, refiriéndose al presidente cuyo mandato estuvo marcado por el crac del 29 y una desastrosa crisis mundial.

«Tendremos una gran depresión mucho más grande y poderosa que la de 1929. Como prueba, ¡¡¡los bancos ya están empezando a colapsar!!!», agregó.

Los reguladores estatales cerraron el domingo el Signature Bank, con sede en Nueva York, en lo que sería el tercer mayor fracaso en la historia bancaria del país. La medida se tomó tan solo dos días después de la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB).

Tras anunciarse el colapso de SVB, varios comentaristas y congresistas demócratas señalaron a Trump como uno de los culpables, ya que en 2018 firmó una ley que relajó las regulaciones para los bancos regionales y de nivel medio. Dicha regulación permitió a los bancos con menos de 250 mil millones de dólares en activos evitar el monitoreo obligatorio de la Reserva Federal, mientras que el límite anterior era de 50 mil millones.

«Los demócratas descontrolados y el Gobierno de Biden han continuado de manera patética tratando de culpar al presidente Trump de sus [propios] fracasos con mentiras desesperadas, como los globos espía del Partido Comunista Chino, el descarrilamiento del tren en East Palestine y ahora el colapso de SVB», comentó a Fox News el portavoz de Trump, Steven Cheung. (Resumen con Actualidad RT)