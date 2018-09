Hace pocos d√≠as asist√≠ a una reuni√≥n y, en vistas de su extrema demora para arrancar, varios compa√Īeros se acercaron a m√≠, a quien en calidad de periodista suelen ver con mucha frecuencia como una suerte de confesor, o quiz√° cual posible polea transmisora de sus dificultades: papel que uno acepta, casi ya por costumbre, si bien reconozca adolorido que el poder de soluci√≥n que detenta ante determinadas problem√°ticas es m√≠nimo; no sea el de airear penas, dilemas y contradicciones. Aunque esto √ļltimo ya algo vale.

Una de dichas personas me refiri√≥ la siguiente historia personal: ‚ÄúA mi hijo le enviaron un tel√©fono celular del exterior. √Čl me pidi√≥ que lo llevara a alg√ļn lugar para que se lo decodificaran. Nos dirigimos a uno de estos puestos de servicios digitales que ahora proliferan en nuestras ciudades, y la persona al frente nos dijo que pod√≠a hacerlo, pero que costaba 100 Cuc, porque era una operaci√≥n muy dif√≠cil que conllevaba un tr√°mite digital, dada la marca del equipo.

‚ÄúDesprovisto de palabras, con el √°nimo en el piso, recorr√≠ otros de estos sitios, hasta que en uno el cuentapropista accedi√≥ a hacerlo -en justo cuatro minutos exactos, contados por el reloj- por un valor de 30 Cuc, barato en comparaci√≥n con el otro precio pero igualmente muy caro para un trabajo que, par de a√Īos atr√°s, no superaba los 10 Cuc. Supongo que este muchacho, a quien no obstante tengo que agradecer, era nuevo en el negocio y aun no hab√≠a compartido tarifas con el resto de la comunidad dedicada al oficio, porque de lo contrario hubiera hecho lo que todos, en cualquier giro: fijar el mismo precio‚ÄĚ.

Otra me hizo este relato: ‚ÄúMi peso corporal y mis a√Īos no siempre me permiten tomar la guagua, que a veces va atestada de pasajeros; por eso, me veo obligada a alquilar un coche cuando me traslado, por razones m√©dicas, desde la zona del Bar Pedro, donde vivo, hacia el Hospital. Hace tres a√Īos, efectuaba esa traves√≠a por diez pesos, pero poco despu√©s subi√≥ a 15. Hace a√Īo y medio escal√≥ a veinte y hoy est√°n pidiendo 25 pesos. Igual sucedi√≥ del Hospital al Prado, trayecto que ya treparon de diez a quince pesos. Yo no puedo entender esto, todav√≠a los boteros intentan se escudan en el combustible, pero, ¬Ņqu√© justificaci√≥n podr√≠a haber aqu√≠? ¬ŅHasta d√≥nde van a llegar y permitirlo?‚ÄĚ.

Un tercer interlocutor me comparti√≥ su pesar: ‚ÄúCri√© un puerco, casi sin condiciones y comida para alimentarlo, con el objetivo de hacer un dinero para poder comprar un televisor h√≠brido. Logr√© reunir los 400 Cuc, el car√≠simo precio al cual los venden en las tiendas estatales, pero hace meses que no los diviso en ninguna unidad; ni h√≠brido ni anfibio ni de ning√ļn tipo. Tres o cuatro semanas atr√°s, cuando reinauguraron una tienda del bulevar, sacaron a 399 Cuc, de los de la cajita incorporada; mas cuando me enter√©, al tercer d√≠a, ya se hab√≠an acabado. Es una situaci√≥n absurda la de su inexistencia, en un pa√≠s a punto del apag√≥n anal√≥gico‚ÄĚ.

Y es que de absurdos está congestionada nuestra vida cotidiana. En todos los campos, con disímiles repercusiones. Los relativos a los precios son los que más castigan, por supuesto. No permanecen estables y escalan sin cesar: desde un macito de mamoncillos, cuyo valor se incrementó de uno a cinco pesos, hasta un peine de bolsillo, el cual antes podía adquirirse en las recaudadoras de divisa a diez centavos y ahora vale 35. En determinados casos, no existe razón para el desenfreno de gravámenes, lo mismo a escala estatal que en el mercado cuentapropista. Muchísimo menos, definitivamente, en el segundo caso, donde no intervienen conceptos como bloqueo, aranceles de importación, despliegue de redes nacionales de transportación, pago de servicios a miles de obreros.

¬ŅPor qu√© un ramito de flores de un privado, con dos botones de rosa y un gladiolo, ha de costar ¬°50 pesos!? El m√°ximo no deb√≠a haber superado los 25 que costaba a√Īos atr√°s.

¬ŅPor qu√© en las tiendas recaudadoras de divisa un monitor de computadora de solo 19 pulgadas vale 279 Cuc, casi tres veces por arriba de su costo?

Solo son dos ejemplillos, muy al azar, entre centenares, mucho me temo miles.

El elemento crítico pasa porque -en cada una de las circunstancias y escenarios- se aplica una tasa de ganancia desproporcionada, a pesar de que en la propia cartilla de aprendizaje del acumulador de capitales está consignado que extraer el doble de lo invertido en una ganancia ya es considerado como un negocio redondo.

Quizá no ocurra eso y sea el autor el equivocado, quien arrostra el absurdo histórico de desentender el sentido de las matemáticas en un espacio donde estas -a su ver-, perdieron todo su sentido.