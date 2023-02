Abridor venezolano se aferra a experiencia para enfrentar a Cuba

El derecho Guillermo Moscoso será el abridor de Leones del Caracas ante Agricultores de Cuba hoy (6:00 pm, hora de La Habana) en la Serie del Caribe de béisbol 2023, y según confesó en la previa, apelará a su experiencia.

Realmente no he podido estudiarlos, he visto un par de juegos, pero en una Serie del Caribe hay muchas caras desconocidas y lo que cuenta es la experiencia, dijo en diálogo con Prensa Latina.

Al ser un torneo corto, Moscoso señaló que es muy difícil hacer un buen estudio de los rivales, y por eso debe hacerse sobre la marcha, entrada por entrada, y ajustarse muy rápido.

Con respecto al evento, señaló que Leones conformó una buena nómina, y vio bastante bien a los representativos de República Dominicana y Cuba, fundamentalmente.

La pelota es redonda y cualquier cosa puede pasar acá. Hasta que no se saca el out 27 no se sabe quién gana. El año pasado Colombia le ganó a las potencias, recordó.

Sobre su futuro, dejó la puerta abierta a su retiro, ya con 39 años y dos décadas sobre la lomita.

Creo que ya he lanzado por muchos años. Pienso quedarme en una Liga de verano, estoy disfrutando en la gerencia de Tigres de Aragua como asesor y le estoy agarrando el gusto. Ya son casi 40 años y es tiempo de compartir más con la familia, señaló.

Antes, el nacido en Maracay, con cinco temporadas en Grandes Ligas de Estados Unidos (2009-2013), tratará de dejar un recuerdo ante Cuba, que pondrá a Joel Mojena en el montículo.

Ambos equipos (igual que el resto de los asistentes a la Serie) presentan balance de un éxito y un fracaso, luego del descalabro anoche de los Leones 6×1 a manos de los boricuas Indios de Mayagüez. (Prensa Latina)