Abrams abandona un evento increpado por activistas

El enviado especial de Washington para Venezuela, Elliott Abrams, abandonó este martes un evento de la Sociedad Alexander Hamilton, después de que activistas de la organización ‘Codepink’ lo increparan por las sanciones impuestas por Washington contra el país suramericano.

Abrams asistió a la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales, con sede en Washington D.C., para discutir sobre las medidas unilaterales que se han adoptado contra Venezuela y la intervención de la Casa Blanca en la crisis política del país latinoamericano.

Sin embargo, cuando Abrams discutía con un moderador, dos activistas de ‘Codepink’ lo interrumpieron sosteniendo dos pancartas con la leyenda ‘Hands off Venezuela‘ [Manos fuera de Venezuela, en español].

Elliott Abrams, a major architect of the #Iraq War, the #Iran Contra Scandal & the crisis in #Venezuela, left his own event at @SAISHopkins after CODEPINK disrupted his talk with questions regarding his involvement in Venezuela’s US- manufactured humanitarian crisis. pic.twitter.com/euiZ4qVlKq

