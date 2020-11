Transporte en Cuba: mover los resortes de la eficiencia (+Multimedia)

En las dinámicas económicas que vive el país resulta necesario lograr una mayor organización en el funcionamiento de la cadena Puerto-Transporte-Economía Interna. Sin embargo, existe un amplio espectro de factores subjetivos que afectan los resultados e impactan en la economía interna de forma negativa. De ahí que se aprobara recientemente una Estrategia con el objetivo de enfrentar la situación de crisis mundial, acentuada por la Covid-19.

El plan, según manifestó el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “parte de la necesidad de transformar el comportamiento de la economía con agresividad, intensidad e innovación”. Sin obviar, por supuesto, que ese sector resulta primordial en el traslado de los ciudadanos y de la circulación de mercancías por todo el país, por lo que ha quedado demostrada la estrecha correlación entre el desarrollo económico–social y la movilidad.

Este producto comunicativo ahonda, precisamente, en la divulgación de las medidas establecidas para el transporte y en la alta sincronización existente entre el crecimiento del transporte de mercancías y el crecimiento del producto interior bruto (PIB), lo cual convierte al primer aspecto en un buen indicador adelantado del crecimiento económico. Ahí radica la importancia del cumplimiento de las medidas planificadas con el fin de alcanzar tal propósito.