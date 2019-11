59 Serie Nacional: Por la senda del pitcheo verdinegro

Descifrar los obstáculos de la segunda fase de la 59 Serie Nacional de Béisbol figura entre las prioridades de los Elefantes de Cienfuegos, empeñados en no alejarse de ese pelotón de contendientes que ponen en jaque las presiones de muchos al protagonizar partidos donde el pitcheo verdinegro es brasero que aviva las polémicas.

Pareciera que lo de mover fichas de manera forzada persigue al staff de los paquidermos, obligados en las primeras seis subseries de esta ronda decisiva a componer una rotación de abridores sin su principal carta de triunfo.

Molestias en su brazo de lanzar obligaron a Yasmani Ínsua a apartarse del montículo y mirar a los Elefantes desde la barrera. Ahora es el propio rodense quien nos pone al día de su situación. En declaraciones a la prensa, explicó detalles de su lesión, que según refiere, estuvo relacionada con un sobreuso en la misma preselección.

“Tuve distensión de un músculo, líquido regado y una descalcificación, pero me he ido recuperando bastante bien; las cosas que me molestaban y provocaban dolor ya no las siento. A partir del visto bueno que recibí de los especialistas hace unos días, ya empecé a fortalecer el brazo”.

Entonces, ¿para cuándo?

“Quiero lanzar lo antes posible. Incorporado ya al equipo, el cuándo lo irá diciendo el mismo entrenamiento, en la medida en que vaya tirando con más fuerza, soltando la bola, mezclando lanzamientos… Esos pasos son los que dicen si estás o no estás listo para subirte al box”.

El espigado lanzador agradeció igualmente a toda la afición que ha estado al tanto de sus avances. “Me ha asombrado la cantidad de gente que me ha apoyado, y sobre todo los interesados por mi regreso; a ellos les digo que pondré mi granito de arena también en esta segunda ronda”.

Un repaso a las estadísticas permite corroborar que hasta el cierre de este trabajo Ínsua figuraba como el lanzador con mejor promedio de carreras limpias del campeonato, con 1,84 y marchaba líder en el apartado de juegos ganados, con suma de nueve victorias y solo dos descalabros.

Abridores, no tan mal

En la cuerda de las decisiones se mueven los que hasta los encuentros frente a Camagüey cumplen funciones de abridores. Un vistazo a la actuación de Misael Villa nos lleva a ser optimistas, si consideramos su tendencia a la estabilidad en función de caminar los juegos, y aplausos incluso puede merecer si recordamos cómo logró dominar durante gran parte del juego a los Toros agramontinos, aun cuando la derrota final fuera a su hoja de registros porque ese día no hubo producción ofensiva.

Por su parte, Cesar García y Camilo Ballester, según las propias declaraciones de Alaín Álvarez Moya, director de la novena sureña, han venido a compensar las ausencias que ha sufrido esta área. El propio manager afirma sentirse satisfecho con sus salidas. “El camino es ir enfrentándose a cada subserie, juego a juego, tapando la ofensiva contraria en los momentos oportunos; no siempre tenemos los resultados esperados, pero hasta ahora nos mantenemos en la pelea”. Relacionado: Elefantes de Cienfuegos y el cerco a la barrida

Los ajustes llevan a barajar opciones según las propias condiciones que presentan los atletas, de ahí que a lanzadores como Carlos Damián Ramírez, quien no ha estado en su mejor campaña, sobre todo en las aperturas, lo prueben en otras funciones. Y están los jovencitos en sus roles de relevo, donde Abel Campos, con intervención en nueve encuentros, 16,1 entradas lanzadas, y un promedio de limpias de 3.86 al cierre de este trabajo, figura entre los de mayor destaque. Otros que han participado en siete innings o más durante la segunda fase de la serie son Reemberto Barreto, Alex Pérez y José Ozuna.

Expectativas

De una reestructuración del pitcheo abridor hemos sido testigos en esta subserie frente a Santiago de Cuba. “La llegada de Lázaro Blanco a las filas de los Elefantes permite alinear fichas y conjuntamente con Villa, Cesar y Ballester, esperar por la incorporación de Ínsua; esas son las perspectivas que tenemos por ahora y el objetivo es extender el trabajo de los abridores hasta el sexto o séptimo inning, tal vez con un intermedista como Campos, Alex y Ozuna, hasta ahora los mas estables, y entonces cerrar con Miguel Lahera, nuestro mejor hombre en esta etapa”, reseñó Alvarez Moya.

La dirección del equipo afirmó sentirse contenta con la actuación del pitcheo verdinegro hasta aquí, a partir de la situación que ha presentado la ofensiva. “Las expectativa siempre han estado en el área de los lanzadores, pero si se ajusta podremos caminar bastante cómodos lo que queda de contienda y seguir en el empeño de mantenernos en la ruta hacia la clasificación a los play off”.

Ahora solo queda esperar por los aportes de hombres como Blanco, con credenciales suficientes para asegurar victorias desde el box, y la estabilidad de una rotación, tanto de abridores como relevistas, que ayuden en las aspiraciones de un conjunto con anhelos de mantenerse en ese pelotón de avanzada y de poner en jaque a más de un favorito.

Radialista. Licenciada en Periodismo en el año 2007 por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Periodista de Radio Ciudad del Mar.