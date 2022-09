5 de Septiembre de 1957: Reverenciar la historia, siempre

Es la historia de una nación o localidad, el asidero de sus gentes.

En cada uno de los hechos, sucesos, etapas o momentos trascendentes hay una parte, nada despreciable, de lo que nos sustenta, de lo que estamos hechos, lo que nos nutre; de ahí que resulten loables todas las iniciativas que se implementen para tenerlos vivos por siempre.

Cienfuegos, como todas las provincias del país, atesora un rico devenir y no pocas figuras nos enorgullecen, pero no hay dudas de que la gesta del 5 de Septiembre de 1957 es un suceso descollante, al que se le brinda toda atención, y en pos de que se gane cada vez más en conocimientos se articulan no pocas actividades, algunas organizadas por instituciones u organizaciones políticas, otras parten del deseo y la voluntad de centros laborales o estudiantiles.

Pongo como ejemplo a los trabajadores, jóvenes, cuadros y reservas de la Empresa de Servicios Portuarios del Centro (ESPC), quienes bajo la conducción de Mónica Sánchez Suárez del Villar, especialista de Cuadros, periódicamente realizan recorridos por sitios vinculados al hecho histórico u otras acciones acontecidos en territorio perlasureño.

Pero no es la visita por cumplir un plan y ya. En cada sitio se produce el intercambio; los visitantes indagan, procuran explicaciones a sus inquietudes y ello, a no dudarlo, deja una huella profunda.

Recientemente acudieron al monumento que, en el cementerio Tomás Acea, perpetúa la memoria de los héroes y mártires del 5 de Septiembre. Allí, Hilda María Mola Trujillo, especialista principal de la Oficina del Conservador, expuso detalles acerca del único cementerio jardín de Cuba y de los sucesos ocurridos el 5 de septiembre de 1957, sin dudas una importante fecha para los cienfuegueros y cubanos todos.

Halagüeño resulta el hecho de que los jóvenes perlasureños, acompañados de especialistas del Centro Provincial de Patrimonio y la Asociación de Combatientes en la provincia, hayan recorrido una ruta histórica vinculada a la efeméride; un momento de singular cercanía con nuestro devenir. No solo han de vincularse jóvenes militantes; también, y siempre que sea posible, el diapasón de participantes ha de ampliarse.

Igualmente resulta muy valedero el encuentro que, bajo la denominación de Leer la Historia, ha tenido lugar en la sede cienfueguera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), oportunidad en que un panel de especialistas comparte sobre diversos temas históricos de la provincia y el país.

No menos realizan las instituciones culturales, docentes e investigadores, pues justamente de eso se trata: de no olvidar de dónde venimos y quiénes somos y de reverenciar la historia siempre.