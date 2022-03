2022: un año de de importantes avances para la salud en Cienfuegos

Que andamos muy cortos de presupuestos tras una pandemia de COVID-19 que causó estragos medibles no solo en vidas humanas, sino en el desplome de los comercios internacionales, no es secreto a estas alturas. Recordemos además que sobre su espalda Cuba carga el fardo, más pesado desde las medidas dictadas por Trump, de un bloqueo que coarta alianzas financieras y comerciales con el mundo e impone zancadillas a nuestra economía. Sin embargo, a pesar de los malabares financieros, el gobierno cubano continúa invirtiendo en el bienestar colectivo.

Se estima que, actualmente, más de 700 personas —unas 250 como pacientes; como acompañantes el resto— acuden diariamente al Centro Provincial de Emergencia Médica (CPEM), lo que se conoce como Cuerpo de Guardia del Hospital General Universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima (HGAL). La afluencia ha crecido exponencialmente; el peor momento en cuanto a congestión se extendió durante los meses del pico pandémico.

El subdirector administrativo de la más importante institución asistencial de Cienfuegos, Alberto Posada Mederos, reconoce que debido al incremento progresivo de personas “se hace necesario reacomodar los espacios, de modo que se facilite el flujo, al tiempo que se mejoren las condiciones del personal médico y de enfermería, todo lo cual debe revertirse en mayor calidad del servicio”.

De ahí que el CPEM esté a las puertas de una reparación capital, algo que no acontecía en años. La primera etapa ya comenzó; contempló mejoras en la iluminación, parte de las conexiones eléctricas y en los baños.

“Ahora estamos en una segunda etapa, que va desde la entrada al hospital, esa rampa que más usan los cienfuegueros cuando no vienen por Código Rojo. Queremos ambientar toda esa área con mensajes, tanto informativos sobre la misión y la visión del hospital, como educativos relacionados con la higiene de las manos, el distanciamiento físico y otros temas afines”, afirma Posada Mederos.

De acuerdo con lo planeado por la dirección del Hospital, el proyecto para la reparación capital del CPEM se ejecutará durante el año, en dependencia de la disponibilidad los materiales. “Están calculadas las necesidades de los elementos de construcción”, explica el administrativo. “En este momento estamos acopiando los materiales, para que una vez que se tengan iniciar la obra y que no haya interrupciones. Cuando inicien las acciones, se calcula que puedan terminar en aproximadamente 45 días”.

El cronograma previsto para el mejoramiento de la infraestructura incluye la reposición de todo el falso techo, el enchape con mármol de las paredes, y “así solucionar el problema de la humedad que llega hasta el techo”, y la renovación del mobiliario que emplea el personal médico y paramédico.

Según el criterio del vicedirector de Asistencia Médica, el Doctor Raiko Cruz Sosa, la reparación capital contribuirá al incremento de la calidad del servicio y a la disminución del tiempo de espera, al menos en el Código Rojo.

“En estos momentos en el Código Rojo existe capacidad para atender a cuatro pacientes, cuando termine la reparación podrán ser atenidos entre ocho y doce pacientes al mismo tiempo”.

Cruz Sosa asegura que “el otro beneficio serán las mejores condiciones para el personal médico y de enfermería, para los camilleros que están 24 horas en el CPEM, porque tendrán espacios más confortables, más iluminados. En resumen, mejor ambiente para el descanso cuando exista la posibilidad para ello”.

Para el especialista, el Centro Provincial de Emergencia Médica es la cara del hospital cienfueguero. Afortunadamente, las mejoras que se plantean en 2022 van más allá del retoque facial; se adentran en otros espacios igualmente vitales.

El jefe de la Unidad Quirúrgica Central, el Doctor Omar Rojas Santana considera que lo que ocurre en su área implica cambios significativos. “De forma general estamos dando un mantenimiento de envergadura a la Unidad Quirúrgica Central, lo que hacía muchos años no se hacía. Ya en este momento, como resultado, hemos logrado completar los falsos techos no registrables en toda la unidad. Con ese material logramos la verdadera antisepsia y el salón va quedar en muy buenas condiciones. Estamos restableciendo toda la parte hidráulica, lo cual garantiza el lavado quirúrgico de los cirujanos”.

A pesar de los trabajos y contrario a lo que plantean algunas matrices de opinión, el servicio de cirugía no está detenido. “A veces me dicen: ‘ustedes no están operando’. No. Nosotros sí estamos operando, lo que con menos intensidad y casos más perentorios”, dice.

Por el momento se opera en cuatro salones. “Toda la traumatología se está haciendo, con prioridad para las personas adultas mayores con fractura de cadera”, alega Rojas Santana.

Y todavía alcanzarán para más los fondos destinados a aumentar la calidad de vida de los pacientes cienfuegueros.

De acuerdo con Pável Noa Rodríguez, director del Hospital, se ha previsto este año una inversión en el Centro de Especialidades Ambulatorias (CEA), que permitirá instalar 16 nuevos riñones artificiales. Con estos se completarán 34 equipos para la atención a personas con tratamiento dialítico. Otros cuatro permanecen en el HGAL “para la atención a urgencias y emergencias”.