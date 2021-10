10 de octubre de 1868: Inicio de la Guerra de Independencia de Cuba (+multimedia)

“Cubano: Con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia. Con vuestra virtud para consolidar la República. Contad vosotros con mi abnegación”. Así conminó Carlos Manuel de Céspedes a los cubanos en la mañana del 10 de octubre de 1868, para dar inicio a la Guerra de Independencia de Cuba.

Your browser does not support the video tag.